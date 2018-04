Banorte participará en la creación de un Hub

Banorte participará como promotor de un proyecto para conformar un hub tecnológico en Nuevo León, adelantó Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte.

En entrevista exclusiva el directivo mencionó que en breve darán a conocer los pormenores del proyecto y la firma del convenio de colaboración.

“Estamos haciendo un esfuerzo con unas compañías de esta zona (NL) para investigación en tecnología. La intención es formar un hub de tecnología que contaría con un laboratorio de investigación, donde todos los que participaremos aportaremos recursos económicos para hacerlo posible”, indicó.

Comentó que actualmente la institución destina alrededor de cuatro mil millones de pesos en innovación y tecnología.

Es decir, que la institución invierte alrededor de un 8 por ciento de sus ingresos en tecnología, expuso el CEO del grupo financiero.

Lo importante de todo esto cuánto es para que el banco cambie y cuánto para el día a día, señaló Marcos Ramírez.

Banorte es uno de las instituciones que hoy en día cuenta con cinco canales para llegar a sus clientes y son: móviles, web, corresponsalías, sucursales, cajeros automáticos (ATM’s) y call center.

Por ejemplo, sólo un 17 por ciento de sus clientes acuden a sus sucursales, es decir, 130 millones; 200 por ciento a las corresponsalías, 32 millones; página web un 25 por ciento; 131 millones de usuarios; 232 por ciento sus teléfonos móviles, 29 millones y 1 por ciento a sus call center.

El director de GFNorte, también anunció que una vez que se concrete la fusión con Interacciones, el Grupo Financiero Banorte creará una unidad de negocios para financiar infraestructura en el país.

“GFNorte tendrá ahora el producto que sólo tenía Interacciones y que es infraestructura, gobiernos y estados, por lo que tendremos una división que se llamará así. Porque el nombre del juego en México será infraestructura, y ese brazo de negocio lo queremos activar”, subrayó.

Mencionó que la fusión una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) les dé el aval, será un proceso de integración muy sencillo de ejecutar porque son bancos que se complementan no compiten “ellos (Interacciones) están en un nicho que nosotros no estamos, pero ellos no tienen sucursales y nosotros sí. Entonces la integración será muy natural, tenemos la fusión ya bastante bien hecha sólo esperamos el VoBo de Cofece”.