Avanza hub energético en el estado: Cenagas

El Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) trabaja de la mano con inversionistas privados para la creación de un hub energético en Nuevo León, desde donde se pretende vender el insumo al mayoreo, dijo David Madero, director general del organismo.



Mencionó que este hub energético será presentado en la revisión anual del Plan Quinquenal a la Secretaría de Energía (Sener), que se envía en la primera mitad del año.



“No puedo revelar mucho sobre el proyecto, pero será privado. Nosotros vamos a facilitar las cosas; lo estaremos anunciando en el plan quinquenal”.



La intención, dijo, es generar más capacidad para meter más gas hacia esta región y generar un cabezal para poder dirigir más (al país)”.



En el marco del Tercer Foro de Proyectos de Infraestructura en México, que se realizó en Monterrey, señaló que “la idea de un hub es simplemente generar en algún lugar en México dónde se pueda comprar y vender gas al mayoreo. Hoy en día la mayor parte de los consumidores, aunque están trayendo gas de importación, lo están haciendo a través de un comercializador que compra gas en Estados Unidos y vende al menudeo en México; la idea es que alguien empiece a vender al mayoreo dentro de México”.



Añadió que el proyecto tendría una participación cien por ciento privada.



“Vamos a ver cómo participamos en Cenagas, todavía no hemos platicado con la Comisión Reguladora de Energía, todavía no acabamos de visualizar el proyecto con el privado, pero sí estamos buscando una manera en que no sea solamente Cenagas, porque pensamos que este tipo de proyectos generalmente lo hacen las compañías comercializadoras de la molécula en el mundo”.



Se prevé que con el proyecto la capacidad de importación de gas natural crezca 80 por ciento.