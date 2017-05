Avanza atracción de proveeduría de Navistar

Navistar avanza en su proceso de atraer por lo menos 20 proveedores de Estados Unidos para que instalen sus centros productivos en el municipio de Escobedo, a un lado de su planta de tracto camiones, dijo Carlos Pardo García.



El directivo mencionó que sería hasta el próximo año cuando estarían comenzando a llegar, pero “esta volatilidad no ha ayudado mucho”.



“Nosotros ya lanzamos nuestro primer almacén One Roff Ground Bareaking, y están en proceso de desarrollo los demás proveedores, ahí vamos trabajando.



“La intención es que tengan un espacio donde algunos de nuestros proveedores, que ya estaban, pudieran establecerse y tener un menor costo logístico. Los primeros (proveedores) se instalarán el próximo año”, señaló.



Recientemente Persio Lisboa, presidente de Operaciones de Navistar, comentó que las inversiones conjuntas de sus proveedores podrían ascender a 100 millones de dólares y generarían mil 200 empleos.



Se estima que para abastecerse de sus proveedores de Estados Unidos, Navistar registra costos de logística de alrededor de cien millones de dólares, lo que implica un incremento en el costo operativo.



Cuestionado al respecto, Samuel Peña, subsecretario de Inversión y Fomento Industrial de la Secretaría de Economía y Trabajo, dijo que son alrededor de ocho las empresas que dijeron sí a mudar parte de su producción al estado.



“Por el efecto Trump, algunos de ellos, pusieron las cosas en stand by. Varios se van a instalar ahí y otros están buscando en zonas aledañas. Las otras no quiere decir que no vayan a venir, sino que están tomando su tiempo”, indicó.



Desde la planta de Navistar en el municipio de Escobedo se produce el 50 por ciento de los vehículos que la compañía vende a nivel mundial y el cien por ciento de lo que se vende en México, es hecho en Nuevo León.



La armadora emplea en el país a cuarto mil personas de manera directa y oferta sus vehículos a través de 18 concesionarios con más de 80 puntos de distribución.



RETOS DE LA INDUSTRIA

​Por otro lado, Pardo García señaló que la industria del transporte en México enfrenta diversos retos, como reducir la antigüedad de las unidades que circulan en el país, que actualmente rondan los 18 años, muy por encima de otros países cuyo promedio ronda entre los siete y ocho años.



“Si queremos ser competitivos logísticamente, tenemos que asegurar que la flota vehicular en el país sea competitiva (…), México está considerado como el trampolín logístico de América, somos el blanco adecuado para todas aquellas personas que quieren comercializar productos tanto para Norte como para Sudamérica; esto nos obliga como país a tener una red logística de primer mundo”, mencionó en el marco del Foro Internacional IMEF 2017.