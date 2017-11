Avanza 80% análisis de Ley de Desarrollo Urbano en NL

Diputados locales señalaron sin dar detalles de los avances sobre la Ley de Desarrollo Urbano, que han avanzado en un 80 por ciento en su análisis, esto a 16 días de que se proyecta que esté publicada la ley.



Tras una reunión con representantes del gobierno del estado y la Asociación Metropolitana de Alcaldes, aseguraron que existen consensos en las propuestas presentadas por ambas entidades, sin embargo no ofrecieron detalles de la misma.



Indicaron que este miércoles presentarán un proyecto para posteriormente pasar a la Comisión que le corresponde con carácter urgente.



Marco Antonio González, coordinador de la bancada priista indicó que el avance es de un 80 por ciento.



“Se demuestra que estamos trabajando en la misma sintonía el Congreso, el Estado y los alcaldes para poder votar esto en la Comisión de Desarrollo el día 21 y en el Pleno el día 22; vamos bien para el tema polémico”, dijo.



Comentó que esperan que no exista ningún veto en esta ley, por esa razón se integraron las siete bancadas en el análisis.



“El primer borrador de forma preliminar podría estar el día de mañana (hoy martes).



“Queremos tener el consenso necesario para cerrar el capítulo”, indicó.



Por su parte, Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN, confirmó que existe un avance el 80 por ciento, y que espera que se publique la ley antes del 28 de noviembre.



“El 20 por ciento significa que no hemos llegado a leer los artículos del dice o debe decir.



“No es que no haya consenso, creo que el dictamen saldrá en la fecha límite que debe de salir”, mencionó.



Detalló que llevan analizado el 80 por ciento de las 385 páginas que comprende la ley, y actualmente revisan la página 220.



“Esperamos que la terminemos el día de hoy, para vaciar a un documento, del artículo 1 al 186 y ya tenderán los 300 y pico”, puntualizó.



Comentó que el tema más complicado en tratar de esta ley es la redacción, ya que una palabra puede ser la diferencia entre ganar o perder un juicio.



“Nunca va a ser más importante la premura que la calidad, la fecha es el 28 de noviembre para publicar esta ley, podemos tomar uno o dos días para afilar las redacciones”, indicó.



Comentó que las zonas residenciales no se verán afectadas, tampoco las inclinaciones en los cerros, ni los usos mixtos discriminados.



“Tenemos claridad en cuales son los temas y tenemos la conciencia y el conceso de urbanistas”, aseguró.