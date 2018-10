Avala Russildi al Bronco en alza de tarifas al transporte

Aunque la intención de incrementar las tarifas del transporte público fue criticada por Senadores, diputados y líderes de la organización civil, el titular de la secretaría de Trabajo y Economía estatal, Roberto Russildi, destacó la “valentía” del Gobernador Jaime rodríguez, al decidir aplazar la medida.

Cabe destacar que el pasado viernes, el gobernador indicó que el aumento de las tarifas es “inevitable”.

Sin embargo, ante este escenario, Russildi sugirió a industriales, restauranteros y transportistas, que busquen combustibles para economizar, como dejar de usar gasolina y mudarse al gas comprimido.

“Ya el gobernador no permitió el incremento de las tarifas como lo ha hecho de forma muy valiente, en toda su administración las tarifas no se han incrementado”, dijo.

“Este gobernador se fajó los pantalones y tiene tres años sin permitir los incrementos, hoy que se estaba proponiendo un incremento, lo detuvo hasta que no lo analice bien y vea como minimizarlo o afectar lo menos posible a la población, o no hacerlo. La invitación a esta industria (Canirac) a que no suban sus precios, que mantengan sus costos bajos en beneficio de la sociedad”.

Por último, consideró que pese a los aumentos que se han dado en algunos productos y servicios, Nuevo León continúa siendo atractivo para la inversión extranjera.

“Somos el primer lugar a nivel nacional en inversión extranjera. Esto quiere decir que cada vez se instalan nuevas y mejores fábricas que proveen empleos de muy buen nivel”, expresó.

“Somos el estado de toda la república que tiene los mejores salarios para los ciudadanos, para los trabajadores, y eso está basado en que la infraestructura de nuestro estado, en todo lo que hacemos como sociedad, gobierno, empresarios, ciudadanos, es atractivo para estas empresas que se están instalando en el estado”.