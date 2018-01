Auditoría detecta anomalías por 410 mdp de Rubén Moreira

Saltillo, Coah.- La Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por 410 millones de pesos presuntamente desviados a 13 empresas proveedoras de esa administración del ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés, actualmente secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.



Fue el pasado 28 de diciembre que la Auditoría Superior del Estado hizo pública esta información en su reporte anual de las finanzas estatales y en la que señaló que estas empresas, no pudieron acreditar que prestaron servicios, ni que contaban con la capacidad para hacerlo.



Jesús de León Tello, ex coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Coahuila refirió de sospechoso que el ex gobernador de Coahuila haya sido nombrado secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y hasta advirtió el posible destino de los recursos faltantes en el erario coahuilense.



“Esos recursos fueron a parar a diferentes manos de ex funcionarios, a los bolsillos del ex gobernador Rubén Moreira, e incluso pueden ser utilizados en la campaña del pre candidato del PRI José Meade, de ahí el nombramiento de Moreira como secretario de Acción Electoral en el CEN del PRI”.



La semana pasada el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza nombró a Rubén Moreira secretario de Elecciones del CEN tricolor.



Hace un año, el ex secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, reconoció que había otorgado contratos directos por 150 millones de pesos a empresas fachada relacionadas con ex funcionarios de la administración de Rubén Moreira.



Tras revelarse la propiedad de algunas de estas empresas, María Esther Monsiváis, ex titular de Infraestructura en la administración de Rubén Moreira, se vio obligada a renunciar.



De la revisión a las cuentas públicas, la ASE establece como conclusión que “no tiene elementos de juicio para emitir una opinión favorable acerca del uso y destino de los recursos públicos por un valor de 410.61 millones de pesos.”



“En el caso de algunos proveedores de bienes, no proporcionaron la documentación que justifique la recepción y destino de los productos y tampoco la documentación comprobatoria y justificativa de algunas operaciones. Lo que confirma que se desviaron esta cantidad de recursos importantes del gobierno del estado por parte del exgobernador Rubén Moreira Valdez”.



Jesús de León adelantó que presentará una denuncia penal ante el Fiscal Anticorrupción, por la presunción fundada de que estos recursos fueron desviados.



“Estas son irregularidades serias que hay que resolver, apelamos al gobernador Miguel Riquelme, que deje de ser la tapadera de los Moreira, él prometió en la campaña que aplicará la ley caiga quien caiga, y aquí está ya el documento por el órgano encargado de fiscalizar los recursos y ya dio a conocer q en efecto encontró desvíos por el caso de las empresas fantasma”.