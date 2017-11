El Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León exhortó al Congreso del Estado para que aplique la Constitución y la Ley de la Auditoría sin ninguna excepción, y que se le exija al Auditor cumpla cabalmente con las obligaciones que por Ley tiene.



Lo anterior porque el 30 de octubre pasado, el Auditor Superior hizo llegar un oficio al Congreso local solicitando, sin fundamento alguno, prórroga de 15 días para la presentación de su Informe de Resultados, argumentando tener un exceso de carga laboral.



“Dicha solicitud sorprende, primero, porque fue presentada tan solo seis días antes de que venciera su término. Segundo, porque al contar la Auditoría con mayor presupuesto y personal en relación con el año anterior, no consideramos sea justificada la abstención en la presentación del Informe de Resultados”, señaló el Consejo.



Cabe señalar que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, que regula el trabajo de la ASE, establece como responsabilidad administrativa la no presentación del Informe de Resultados, en tiempo y forma; situación que incluso la Ley señala como un motivo de remoción del Auditor.



“Ante esta situación, no consideramos que el Congreso del Estado tenga las facultades de ampliar el término de presentación del Informe de Resultados, ya que este plazo tiene su origen directamente en la Constitución y ésta no prevé supuesto por medio del cual se pueda extender el periodo. Igualmente no consideramos que se justifique el pedido del Auditor”, afirmó el Consejo Cívico.



El 4 y 5 de mayo del presente año, la Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió las cuentas públicas correspondientes al año del 2016.