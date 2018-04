AT&T prevé mantener crecimiento en región

AT&T prevé mantener un crecimiento anual de 3.1 millones de clientes tanto en México como en región norte, crecimiento que prevén lograr con el lanzamiento de nuevos productos y servicios de manera regionalizada para atender las necesidades específicas de sus clientes, dijo Eduardo Banuet, vicepresidente y director general de la región Norte de AT&T.

“En 2017 tuvimos un crecimiento anual de 3.1 millones de clientes, esperamos tener un crecimiento sostenido, y somos los que más hemos crecido. La idea es continuar con esta dinámica en la región y el país”, mencionó.

El recién nombrado responsable de la región Norte, que comprende los estados de Nuevo León, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, destacó que previo a la regionalización de sus operaciones todas las decisiones se tenían que centralizar, por lo que ahora tendrán una mayor cercanía con sus clientes.

“La idea de trabajar en regiones viene de que, durante los primeros tres años, mientras nos consolidábamos se tenían que tomar decisiones a nivel nacional, ahora lo que estamos buscando es acerarnos más a los clientes para ofrecerles soluciones más adecuadas. No es lo mismo atender un cliente de frontera que uno de Laredo, son diferentes necesidades.

La idea en Norte, es que con un equipo equivalente de lo que hay en México vamos a trabajar todo en hacer cosas regionalizadas enfocadas a los clientes y consumidores de la región”, apuntó.

Banuet señaló que uno de los ejemplos en los que la compañía trabajó es en la conectividad del estadio de futbol de los Rayados, proyecto que requirió de un año de esfuerzos e importantes inversiones, que no reveló.

“Hoy en día cuando nuestros clientes van tienen un servicio de primer nivel aún y con el estadio lleno. Fue un esfuerzo que tardó casi un año y ese tipo de proyectos los vamos a empezar a ver. La idea es replicarlo en el resto de los estados de la región”.

LANZAN INTERNET EN CASA

Por otra parte el vicepresidente y director general de la región Norte de AT&T realizó el lanzamiento de “AT&T Internet en tu casa”, con el que pretenden reducir la brecha de la conectividad en el país y poder abarcar un buen número de hogares que no cuentan con este servicio.

Aseguró que en México, por lo menos el 50 por ciento de los hogares no cuentan con acceso a internet.

Destacó que a diferencia de sus competidores, el nuevo servicio no obliga a sus clientes a tener una línea telefónica con ellos. “El cliente no requiere contratar y pagar por algo que no necesita”.

Explicó que los interesados solo deben de adquirir un módem que tiene un costo de mil 200 pesos, ya sea en una sola exhibición o en pagos parciales y contratar, a un precio de introducción con la compañía, un servicio mensual de 350 pesos para la opción de 10 megabytes por segundo (Mbps) o de 200 pesos por cinco Mbps.