Asume Adrián de la Garza presidencia de AMA

El presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos asumió la presidencia de la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA), sustituyendo en el cargo a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores.



La alcaldesa de Escobedo permaneció durante un año como presidenta del organismo.



En su mensaje, De la Garza Santos, anunció que trabajará de manera coordinada con sus homólogos de la zona metropolitana para llegar a acuerdos en la toma de decisiones en beneficio de la comunidad.



“Tomamos ahora el liderazgo de la Asociación Metropolitana de Alcaldes a partir del día de hoy (miércoles), hay algunos temas que traen algunos de los presidentes que han ido y le van a seguir dando seguimiento es un tema de coordinación con todos los compañeros, agradezco que me hayan tomado en cuenta para esta ocasión”, dijo.



El nombramiento se realizó de manera unánime entre los integrantes de esta Asociación.



Antes de entregar la estafeta, Clara Luz Flores, anunció que el AMA interpondrá una controversia constitucional en contra de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, bajo el argumento de que no fueron considerados sus opiniones y propuestas.



En conferencia de prensa, la edil señaló que la recién aprobada ley estatal invade las facultades municipales en materia de planeación urbana y no garantiza las cesiones del área municipal sean suficientes.



Además de que los municipios quedan impedidos para crear sus propias zonas de preservación ecológica, entre otras facultades que limita actuar a los presidentes municipales.