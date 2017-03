Regiomontano iría por la presidencia de la Concanaco

El empresario regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, espera una suspensión definitiva de amparo para poder contender por la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) a finales de este mes.



“Estamos esperando que se resuelva, por lo pronto, la suspensión definitiva y luego el amparo (para poder participar en esta elección)”, indicó.



Pérez Góngora impugnó el proceso por el cual Ricardo Navarro Benítez, vicepresidente del Consejo Directivo de la Concanaco, fue registrado como único candidato para suceder al actual presidente Enrique Solana, cuyo periodo termina el 31 de marzo de este año.



El 16 de enero pasado, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional que mantiene congelada la elección del nuevo presidente.



“Hemos tratado de negociar con Enrique Solana para que abra la elección, que es lo que estamos buscando. Este proceso fue manipulado por la Comisión Electoral, porque yo sí cumplí con todos los requisitos para (para registrar mi candidatura)”, explicó.



El también ex diputado federal por el PRI comentó que hizo una propuesta al Consejo Coordinador Empresarial para que el actual presidente Solana convoque a una Asamblea a finales de marzo y que se nombre un presidente interino, de preferencia uno que haya ocupado este cargo hace años, y que nombre una nueva Comisión Electoral.



“Esta Comisión revisaría el expediente que yo presenté y el que presentó el otro candidato. Si no cumplo (con los requisitos) yo me retiro, si el otro no cumple, se tendrá que ir, y si los dos cumplimos, pues se convoca a Asamblea y decidirán los presidentes de las Cámaras, porque a final de cuentas a ellos no les están dando oportunidad a que puedan votar por su candidato”.



Pérez Góngora dijo que este mes debe haber Asamblea y según escuchó, aparentemente no se convocará, lo cual sería una ilegalidad, porque de acuerdo con los estatutos de la Ley de Cámaras, en los primero tres meses del año se debe realizar una Asamblea.



“Esperamos que la convoque, no se debe suspender por ningún motivo”, advirtió.



MALOS MANEJOS

El empresario regiomontano presentó además ante las autoridades correspondientes una denuncia por presuntas irregularidades al interior de este organismo empresarial.



“Las irregularidades que hemos detectado de malos manejos ya las presentamos ante la Procuraduría General de la República. Primero las presentamos ante el órgano interno correspondiente de la Confederación, que es la Comisión de Honor y Justicia, y viendo que no hay apertura, acudimos a las autoridades correspondientes, a la PGR”, explicó.



El aspirante a la presidencia de la Concanaco presentó una denuncia por un sobreprecio de más del 100 por ciento en la compra venta de 15 mil tablets, cuyo precio estimado era de 35 millones de pesos y las vendieron en 87 millones de pesos.



“Hay un conflicto de intereses porque el vicepresidente de Tecnología de la Confederación vendió todas las tablets a la Concanaco, pero además del dinero que recibió ese vicepresidente le traspasó a la empresa de Enrique Solana, más de 11 millones de pesos”.