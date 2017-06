En días pasados en Twitter leímos dos twits, uno que acaba siendo chusco y el otro que acaba siendo preocupante. El primero, desde luego fue el covfefe de Trump; el segundo, la muestra de compenetración entre el chavismo y el pejismo. Eso pasa al ser protagónicos por naturaleza y no reflexionar antes de publicar en los medios electrónicos.



La embajada de Venezuela, publicó el siguiente twit: “Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana ¡Viva México y Venezuela¡”. El tweet incluye fotos de una reunión de la escuela de formación política en donde participó la Embajadora de Venezuela.



Para la noche ya lo habían borrado, ¿por qué? ¿se saben que tienen tan mala imagen que prefieren que no los relacionen entre sí? ¿en donde quedó la parte de honestidad o la parte de valiente al querer ocultar la afinidad en la forma de pensar entre AMLO y el represivo régimen de Maduro? ¿Así o más claro?



La misma embajadora “reta” a Videgaray a un “debate” por sus declaraciones “infames e inmorales”. Además de ridícula la petición, ya se deberían de haber retirado al Embajador de México ante ese régimen opresor. Pa’ luego es tarde.



El dictador de Venezuela, aferrado al poder a como dé lugar, llama a México estado fallido. Por una parte, AMLO: ¿No defiendes a tu país?, por otra, habla de la violación de derechos humanos en México y claro, de pasada se refiere a los 43. Nada más no se nos vaya a olvidar que el alcalde involucrado en la matanza era del PRD. La esposa de él, de familia involucrada con el narcotráfico, estaba afiliada a Morena de acuerdo a publicaciones. ¿Así o más claro?



No acaba ahí, que va. Después se dio a conocer un video en donde una diputada de Morena recibe dinero para AMLO. Creyeron que con hacerse como que no la conocen, se iba a quedar callada. Pues no. Eso es un desarrollo en proceso y habrá que estar atentos a las revelaciones que ya ha hecho y las que le faltan. ¿Y la FEPADE, Apa? Deberían perseguirse de oficio, pero en México somos indolentes y hasta que no haya denuncia de por medio, no se hace nada ni aun así.



No es el primer caso que a AMLO o sus subalternos se les cacha con las manos en la masa: las ligas de Rene Bejarano no se olvidan; Gustavo Ponce y sus apuestas en Las Vegas; Luis Costa Bonino pasando la charola por ¡6 millones de dólares!; Javier Duarte y la cuota mensual so pena de que dejaran sin agua a la gente; Ricardo Monreal, sus colaboradoras y la maleta de 1.5 millones de pesos en su delegación.



¿Así o más claro?



La joya de la corona. La llamada entre el hijo de AMLO y la Secre general de Morena. “Fue de hace un año”, “está fuera de contexto”, “fue para contratar un grupo musical” Puro cuento. No me digan que se necesita una “empresa de confianza” para llevar a cabo esa contratación. ¿Así o más claro?



Si Rusia estuvo o no detrás de la derrota de Clinton, hay que ser bien claros en el caso de México: Aquí no aceptamos intromisiones ni traidores. ¿Así o más claro?



