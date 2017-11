Arranca hoy el festival de INCmty

El Tecnológico de Monterrey, a través de su plataforma de innovación y emprendimiento, INCmty, arranca hoy la quinta edición de INCmty: Going Exponential.



Considerado el festival de emprendimiento más importante de Latinoamérica, éste evento se llevará a cabo hoy y mañana en el Pabellón M y el 18 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, en el marco de la Global Entrepreneurship Week.



El tema central este año será el pensamiento exponencial, como una invitación a que los emprendedores abran su horizonte, reten el status quo y generen innovaciones que resuelvan problemas globales, transformen industrias, generen bienestar y nos permitan cambiar la realidad social, cultural y económica de más personas.



INCMty contará con una serie de talleres y conferencias pensados para todo tipo de público.



De acuerdo con sus organizadores, no hay etapa del emprendimiento que no se aborde en este festival.



Además de las conferencias, el festival tendrá un concurso de pitcheo a través de INC Accelerator, plataforma de impulso y aceleración para startups de INCmty, donde otorgarán un premio de un millón de pesos a la mejor startup del evento.