Apuntan que existe bajo compromiso de alcaldes vs inseguridad

Sólo dos de cada 10 ciudadanos de Nuevo León consideran comprometido a su alcalde en la lucha contra la inseguridad, la proporción más baja alcanzada desde julio del 2011, cuando se realizó la primera edición del Pulsómetro de Seguridad.



Y en el caso del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, comparado con la última edición de su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz, se ubica 10 puntos porcentuales por debajo, con sólo 16.4 por ciento de ciudadanos que lo perciben comprometido, de acuerdo con la última edición del Pulsómetro de Seguridad.



De acuerdo con este indicador, elaborado por el Tecnológico de Monterrey por encargo de los organismos empresariales,

la percepción de los ciudadanos respecto al compromiso de sus autoridades por combatir la inseguridad continuó rediciéndose en los tres niveles de gobierno, “lo cual no es de extrañarse ante el repunte de los índices delictivos y la pérdida significativa en la confianza en las policías”.



En lo particular, el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza continúa siendo el edil con el mayor porcentaje de ciudadanos que lo consideran comprometido.



“Sin embargo, este resultado se ve opacado al hacer un comparativo con el resultado de hace seis meses atrás, donde se observa que retrocedió 7.47 puntos porcentuales, la mayor pérdida en la percepción de compromiso entre los alcaldes”, señala el Pulsómetro.



En circunstancias similares se encuentra la alcaldesa de Escobedo, quien pasó de 34.8 por ciento de ciudadanos de su municipio que a percibían “comprometida” en septiembre del 2016, a un 28.6 por ciento en abril de 2017.



Para los alcaldes de San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Apodaca y Monterrey, no se presentó un avance importante, lo cual indica la poca atención que han brindado al tema.