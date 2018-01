Aprovecha Orsan la apertura del sector energético

Grupo Orsan, dedicado a la venta y distribución de combustible en México, continuará creciendo en su número de unidades y aprovechará las diversas oportunidades que le ha abierto la Reforma Energética, ya que a la fecha han logrado operar tres modelos de negocio en gasolineras.



Carlos Sandoval Armijo, director general de la empresa, señaló a El Financiero que lo anterior fue posible gracias a la incursión de empresas privadas extranjeras en el abasto de combustible como lo es ExxonMobil, con quien tienen un acuerdo de distribución y la competencia en la venta de combustible bajo una marca propia.



En diciembre pasado acordaron con la petrolera ser los distribuidores, a través de su empresa Ecnorsa, de sus combustibles en la zona del Bajío, además de usar la franquicia Mobil con la que se comprometieron a cambiar de imagen a 52 estaciones de servicio que tienen en esa región.



A la fecha, la empresa con sede en Monterrey, opera 150 gasolineras, de éstas, 52 estarán con la marca Mobil y quedarán listas en el primer trimestre del año; 42 serán de la marca Orsan y el resto, unas 56 ,con franquicia Pemex.



“Lo que tengo en el Bajío no lo voy a tener en Monterrey, no lo tengo en el sur, probablemente puedo tener inclusive el día de mañana otra marca diferente”.



Sobre la alianza que hicieron con Grupo Garel y Grupo Eco para crear la Alianza Energética del Norte (Alenor), con la cuál buscaban comprar combustible en grandes cantidades a Pemex y obtener ahorros, dijo que se reconfiguró de operar a nivel nacional a regiones.



“La asociación que habíamos integrado, Alenor, en ese momento se pensó que iba a poder llegar una empresa e iba a ofrecer algo a nivel nacional, nos dimos cuenta que esto no está sucediendo.



“A la hora de haber formado Alenor donde teníamos socios que estaban en la Baja, otros en Tamaulipas, nos dimos cuenta de que no iba a funcionar de esa form, sino que iba a funcionar ya más bien con sistemas logísticos individuales por zonas”, explicó Sandoval Armijo.