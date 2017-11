Apoyarán con 100 mdd a startups para crecer en EU

El Greater Phoenix Economic Council apoyará con un fondo de 100 millones de dólares a startups no estadounidenses que deseen crecer en dicho país.



Angelos Angelou, del Greater Phoenix Economic Council, anunció lo anterior en la apertura del INCmty, organizado por el Tecnológico de Monterrey.



El funcionario dijo estar seguro de que “el emprendimiento es el arma secreta de México”.



Ante un recinto repleto de emprendedores e inversionistas, ayer arrancó el INC Accelerator, el programa de INCmty que impulsa a startups prometedoras de México y América Latina al darles exposición, así como herramientas clave para su crecimiento.



En lo que fue una de las primeras actividades de esta quinta edición de INCmty 2017, se inauguró este programa para impulsar a emprendedores dentro del mismo festival.



En la inauguración estuvieron presentes Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey; Daniel Moska, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera; Josué Delgado, director de INCmty; Angelos Angelou, fundador y presidente de Greater Phoenix Economic Council; así como el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y el senador estadounidense de Arizona, Bob Worsley.



Daniel Moska, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, indicó la necesidad de crecer el ecosistema del emprendimiento mediante la suma de más universidades, gobiernos y empresas.



Asimismo, señaló sentirse orgulloso del gran sueño que INCmty es para el Tecnológico de Monterrey y para México, y de los más de 40 mil emprendedores que han asistido durante sus cinco ediciones. “Nuestras vocación es apoyar el emprendimiento”, aseveró.



A su vez, Josué Delgado, director de INCmty, charló con el influencer regiomontano, Rodrigo “Rorro” Chávez. Delgado explicó la alianza de Greater Phoenix Economic Council, mientras que Chávez opinó que ya no hay pretextos para no emprender. “Cuando sumas esfuerzos, se multiplican los resultados”, indicó.



Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey, afirmó que INCmty es un claro ejemplo de crecimiento exponencial y se ha convertido en el evento que año tras año los regiomontanos esperan.



Además manifestó la necesidad de apostarle al desarrollo tecnológico para garantizar el crecimiento de la ciudad.