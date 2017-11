Aplaude Clúster al SAT por frenar la entrada de diésel de contrabando

Las medidas que tomará el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para frenar la entrada ilegal al país de diésel son positivas, consideró César Cadena Cadena, presidente el Clúster Energético de Nuevo León.



El estratega señaló que anteriormente se había detectado una mala práctica de quienes importaban con otro nombre el diésel a fin de evadir impuestos, por lo que el SAT, con elementos suficientes como las pruebas de laboratorio, “confirmó” dichas sospechas.



“Nosotros, el Clúster, ya habíamos denunciado públicamente en diversas reuniones que esto existía, y ahora (el SAT) le está dando formalidad a esta denuncia, pero no deriva de nuestra denuncia pública, sino que, lo que la autoridad comienza a determinar en base a pruebas de laboratorios, es que lo que le están reportando como diésel es otro producto.



"Si el diésel y el otro producto pagaran el mismo impuesto, no pasaría nada, porque no habría evasión de dinero, no se justificaría, el problema radica en la evasión de impuestos”.



Añadió que por poner un ejemplo “de los impuestos, nada más el puro IEPS federal es de 2.60 pesos, y el estatal son 32 centavos y en hidrocarburos son 14 centavos, si alguien trae un millón de litros está dejando de pagar tres millones de peso de impuestos, imagínate la dimensión del negocio. Si no pagaste el IVA, alguien dejó de recibir cinco millones de pesos”.



Cadena Cadena indicó que el Clúster Energético ha detectado entre seis y siete empresas que están contrabandeando con los combustibles, principalmente el diésel.



Sin embargo consideró, que una denuncia formal, ante las autoridades judiciales, debería de correr a cargo del gobierno de Nuevo León porque éste está dejando de percibir el pago de impuestos, o bien la Secretaría de Hacienda a través del SAT.



“Creo que Hacienda y Aduanas deberán de perseguir de oficio al que está contrabandeando. Quién deberá de denunciar un contrabando, pues creo que la propia autoridad, podría ser desde el propio gobierno de Nuevo León que no recibe su impuesto, más el gobierno federal a través del SAT o Hacienda que no reciben los impuestos que corresponden”, puntualizó.