Apetece a asiáticas mercado mexicano para producir

México se está convirtiendo en un mercado atractivo para China, no sólo por ser una plataforma para exportar hacia Estados Unidos, sino por mérito propio, dijo Emilio Cadena, ex presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).



El también presidente y CEO de Grupo Prodensa mencionó que en los siguientes años se verá una mayor llegada de inversión extranjera china en el estado y no descartó la potencial llegada de una armadora pues hay dos que están analizando asentarse en el país.



“Las empresas chinas como todas están buscando en todos lados, México se va a convertir en un lugar muy atractivo para ellos por diferentes razones, porque no solamente ven a México como una plataforma exportadora hacia Estados Unidos, creo que China también sabe que México es un lugar muy atractivo como mercado.



“Por qué vienen acá, porque es difícil competir con empresas establecidas acá con el tema de la logística, pero tienen tecnología, talento para poner plantas aquí y ser más competitivos”.



Señaló que “hay por lo menos unas 20 empresas seriamente buscando en el noreste de México; hay de todos los sectores, automotriz, eléctrico electrónico y bienes de capital”.



Mencionó que la llegada inversión extranjera al estado no se ha detenido por la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sino que estos mantienen un bajo perfil; “nadie quiere estar en el próximo tweet de Donald Trump. Este es un juego de la competencia y en ninguna de esas circunstancias conviene”.



Cadena señaló que por lo menos, en la cartera de clientes que maneja, el crecimiento en expansiones de empresas establecidas en el estado ronda en el 15 por ciento anual.