Anuncian alza de un 13% en el precio del concreto

La Asociación Mexicana de Concreteros Independientes (AMCI), informó que incrementará en un 13 por ciento sus productos y servicios, dependiendo de las condiciones particulares de cada empresa, a partir del lunes 15 de enero.



A través de una carta-desplegado que circuló entre sus agremiados, el alza obedece en el caso de Nuevo León a una nueva norma ambiental establecida por el gobierno del estado y que deberán cumplir las concreteras a partir del 1 de enero de este año a fin de reducir las emisiones de polvo.



Sin embargo, para el resto del país el aumento fluctúa entre un 10 a 12 por ciento y corresponde más al alza en el precio del cemento para los concreteros.



Ramiro Páez, presidente de la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, comentó el caso de Nuevo León, donde la nueva norma ambiental estipulada por el gobierno estatal obligó a todas las empresas productoras de concreto, cemento y agregados a invertir aproximadamente entre 500 mil a seis millones de pesos por cada planta en equipo especial que disminuirá dichas emisiones hasta en un 50 por ciento para finales de este año.



Adicionalmente a lo anterior, mencionó que el pasado 4 de enero las cementeras incrementaron entre un cinco a un 13 por ciento el precio del cemento a las empresas concreteras.



Ambos factores provocaron que las concreteras tomaran la decisión de subir el precio de sus productos por ser ya insostenible la situación.



El presidente de la agrupación previó un año complicado, pero confía en que el gobierno federal libere recursos económicos para concluir varios proyectos de obra pública, y con ello se reactive la actividad.



“Si el gobierno federal y cada gobierno estatal y municipal invierte lo que debe de canalizar podríamos llegar a crecer en la construcción y por ende en la venta de concreto”, añadió el dirigente.



De acuerdo a un sondeo que realizó la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, un 65 por ciento de sus afiliados invertirán en equipo nuevo o usado para reforzar su capacidad productiva, dado que esperan haya crecimiento en el sector.



...Y los vivienderos rechazaron el incremento

El Clúster de la Vivienda en Nuevo León, rechazó el anunció al alza en el precio del concreto, ya que esto encarecerá la vivienda al provocar un efecto domino hacia otros materiales para la construcción.



Víctor Salazar, director del Clúster de la Vivienda, señaló que estaría en riesgo proyectos inmobiliarios por un valor de 70 mil millones de pesos que se detendrían ante el incremento del precio del concreto.



Incluso, alertó que la industria de la vivienda en Nuevo León entraría en una fase de desaceleración.



Si bien es cierto que no hay un control de precios y se está en un libre mercado, en junio del 2017 se estableció un compromiso entre todos los implicados en el sector para no incrementar los precios de manera brusca y sin antes dialogar entre los participantes.



Salazar, expresó que la coyuntura actual no es la correcta para tomar este tipo medidas.Asimismo, instó a que las empresas concreteras reconsideren dicha medida y al gobierno federal a retomar los compromisos de apoyo a la vivienda que se suscribieron en marzo pasado.



El Acuerdo Nacional de Fortalecimiento a la Vivienda, fue firmado en marzo de 2017, se establecieron compromisos para alentar la construcción a la vivienda.



Por su parte, Cemex no atendió la petición de información, ya que los voceros que manejan ese tema no estuvieron disponibles.