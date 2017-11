Anticipan que gasolineras competirán sólo con servicios

La semana pasada, en mi más reciente visita a Texas, sobre la zona donde se refina la mayoría del combustible en los Estados Unidos (EU), y que por su cercanía geográfica será la principal línea de proveeduría para la importación de combustibles hacia Nuevo León, Coahuila, y Tamaulipas, que componen el Noreste de México, observé que la oferta de los hidrocarburos que se hace en las estaciones de gasolina, presenta una gama de combinaciones muy interesante, desde donde se encuentra el punto de venta de gasolina, la tienda de conveniencia, la casa de cambio, los restaurantes de comida rápida, en donde prolifera mucho la marca Burguer King; y los servicios de mantenimiento automotriz, para afinaciones y cambios de aceite. Todos bajo la misma marca o con diferentes sellos.



Todo esto, sin duda, tiene el objetivo de hacer un punto de venta lo más rentable posible, de tal suerte que si la gasolina no es lo más generador, con la tienda de conveniencia o el servicio de mantenimiento, o restaurante o financiero, es con lo que se genera generan más ganancias.



Durante el viaje, en el trayecto de Laredo hasta San Antonio, pude verificar que la Refinería Valero opera con las tiendas de conveniencia de Seven Eleven y con la cadena Stripes, que también tienen presencia en Nuevo México y Oklahoma, así como otras combinaciones entre la Refinería Exxon con Seven Eleven y con la propia Stripes.



De viva voz de los mismos empleados de Stripes, se me informó que esta cadena ya fue absorbida por Seven Eleven en todo Texas, lo cual nos llevará a ver muy pronto las combinaciones de Valero- Seven Eleven, y Exxon- Seven Eleven.



Dado que el grupo Seven Eleven en México tiene acuerdos globales e internacionales con el de EU, no sería nada descartable y podría esperarse, el ver este tipo de réplicas y combinaciones que ocurren en EU, ahora también en México. Pronto lo sabremos.



El autor es especialista en logística y comercialización de hidrocarburos entre México y EU y a nivel internacional.