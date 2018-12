Ante inseguridad, busca Adrián blindar monterrey

EL CANDIDATO DEL pri, Adrián de la Garza, habla con El Financiero sobre dos de los ejes en los que se enfocan sus propuestas de campaña: el de seguridad, y el de movilidad.

De la Garza, quien busca reelegirse, reafirma su intensión de impulsar viaductos de paga y el proyecto de la Interconexión Monterrey-San Pedro.

¿Cuál es su propuesta en materia de seguridad?

Vienen situaciones muy difíciles para Nuevo León, y Monterrey no está aislado. Lo que estamos proponiendo es blindar a Monterrey (…) Puede ser una ciudad que prácticamente la podemos blindar de lo que viene, y lo que está en juego este 23 de diciembre es la tranquilidad y la seguridad de los regiomontanos.

En este blindaje, ¿qué papel estaría tomando Mauricio Fernández?

Coincidimos mucho en el esquema de lo que se tiene que hacer en Monterrey para blindarlo de lo que se puede venir.

¿Cómo resolver la movilidad en el Centro de Monterrey?

La regeneración del Centro de Monterrey tiene que hacerse en base a un esquema de distrito urbano. Ya hemos diseñado un distrito que es el de La Purísima-La Alameda que es una parte del Centro muy importante, donde la facilitación de desarrollo en esa área específica que sea habitacional, comercial y de servicio en un mismo espacio donde se privilegian las áreas verdes, que busca desincentivar el uso de vehículo. Tenemos que darle seguimiento a ese proyecto.

También tenemos que pensar en un área de regeneración comercial antigua, la ampliación de las banquetas de la Calzada Madero, lo estamos viendo con la Canaco, también la ampliación de las banquetas de la avenida Juárez, las de Juan Ignacio Ramón, Zaragoza y Ocampo, para hacer una gran manzana comercial con áreas peatonales grandes.

¿También contempla los viaductos de paga?

Empezaríamos haciendo una consulta ciudadana para determinar si la gente estaría de acuerdo en ampliar algunas avenidas a través de viaductos elevados (…) Los viaductos elevados estamos proponiendo uno para la salida de la Carretera Nacional, desde Canoas hasta Los Cristales, son como 12 kilómetros. Hay empresas que pueden financiar el proyecto y llevar a cabo su construcción.

Hay otros tres proyectos, como el viaducto elevado Gonzalitos, viaducto elevado Morones Prieto, y el viaducto elevado Puertas del Sol. Son cuatro proyectos que vienen a aliviar zonas con problemas de vialidad.

¿Qué hizo mal o en qué se equivocó Adrián De la Garza cuando fue alcalde de Monterrey?

Normalmente no hago nada espontáneo. No soy de ocurrencias. Todo se hace analizado. Todo lo hago con estrategia y planeación, no es que seamos perfectos, hay muchas cosas perfectibles, pero es difícil encontrar un área de oportunidad diferente. Yo creo que más bien es darle continuidad a todos los proyectos que se plantearon, siempre he sido de planear a futuro, y no solo planear cosas que al siguiente año se agoten.

Insistiría en el tema de interconexión, o ya es algo del pasado?

Soy de la idea de que la Interconexión hay que terminarla. No hay alternativa. Es una gran oportunidad para Monterrey. Hay cerca de 40 espacios de gente que vive ahí que tiene alguna posesión, en las que ya se ha platicado con ellos, y puse como requisito del fideicomiso, que la gente que vive ahí se le liquide en valor comercial para su reubicación, se afecta a poca gente, pero tiene un gran beneficio para Monterrey.

Independientemente del resultado el 23 de diciembre, ¿se va a respetar?

Siempre se ha respetado.

¿Será alcalde de tres años? ¿No le interesa algún otro cargo, el de gobernador, por ejemplo?

Monterrey no puede bacilar ahorita. La ciudad de Monterrey requiere toda la atención, y voy a concentrar toda mi atención en la ciudad de Monterrey los tres años.