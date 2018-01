Año nuevo, casa nueva

Como les he comentado anteriormente, el 2017 no fue un buen año para el sector inmobiliario, ya que hubo uno desaceleración importante en la venta de bienes inmuebles.



Para el 2018 si tú andas buscando una nueva casa o patrimonio familiar, este es tu gran momento, que siempre he dicho que para comprar una casa siempre el presente es el mejor momento, ya que nunca he sabido que bajen de precio en México, lo más seguro es que suban.



En Estados Unidos sí se dio la ocasión de que bajaran de precio hace como unos 10 años y fue una terrible situación, pero el motivo fue que las instituciones que prestaban dinero inflaron los precios de las propiedades para colocar mayores montos de créditos sobre bases que no los valían, pero esa es otra historia.



Si en el 2018 vas a comprar vivienda ve ahorrando, paga tus deudas actuales, mejora tu historial crediticio en el buró de crédito y ve buscando opciones que hay muchas actualmente en el mercado.



Llámese vivienda horizontal, vertical o individual. No gastes tu dinero en cosas superfluas y guarda todo el que puedas para que des un mayor enganche y tu crédito sea menor.



Amarra un crédito hipotecario ya con tasa fija, porque es muy probable que suban las tasas, ya que los analistas financieros especulan que con los resultados de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el dólar puede llegar a cotizarse en los 24 pesos. Esto provocará aumento en las tasas de interés para que no vuelen los capitales de inversión y por consiguiente los precios de las materias primas para construir irán subiendo ya sea de golpe o paulatinamente.



Es por eso que te recomiendo que ya vayas viendo opciones, que hagas separación con el desarrollador de la propiedad que te gustó y arregles cómo le vas pagando tu nuevo compromiso.



Créeme que a como les fue en el 2017 escuchan propuestas de compra o planes de pago, digo ellos quieren vender y tú quieres comprar, o sea que es un buen momento para que ambos hagan un buen negocio y tu familia o tú te hagas de un patrimonio familiar que puedas ir arreglando a tu gusto.



Actualmente se están desarrollando varios proyectos de departamentos en los sectores del Obispado, Chepevera y Mitras Centro que tienen una ubicación envidiable, ya que se encuentran en el “ombligo”, de la ciudad, en colonias antiguas que cuentan con parques ya maduros, es decir, con árboles grandes que puedes disfrutar cuando salgas a caminar, acceso a importantes centros comerciales y tiendas, así como hospitales, escuelas, iglesias y todo lo que una familia necesita diariamente.



Date una vuelta estos días y ve analizando opciones para que tomes una buena decisión.



Nos vemos hasta la próxima!



El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.