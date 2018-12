Año 2019: Un horizonte fiscal aún incierto

Fuente: Cortesía

Hace tiempo que no se sentía ese “nervio” de no saber que reformas fiscales entrarán en vigor el año siguiente, como el que se percibe actualmente; y esto no es bueno para el ambiente de negocios. Estamos a menos de tres semanas de iniciar el año 2019 y aún no está claro si habrá o no cambios en la manera que todos contribuimos al gasto público.

Una de las banderas de campaña del actual Presidente fue no aumentar impuestos y reducir el gasto, algo que cualquier contribuyente o ciudadano estará de acuerdo porque significa no impactar de manera adicional su bolsillo. Incluso se habla de reducciones a las tasas de ISR e IVA en las zonas fronterizas, lo que suena benéfico para los residentes de esas zonas, ¿pero se tendrá medido y controlado el impacto en el presupuesto de ingresos y aun así se podrá continuar con los planes de inversión de la nueva administración?

Otra medida de la que se ha hablado es las retenciones de ISR e IVA a servicios, con el objetivo de atacar la industria de la comercialización de facturas de operaciones simuladas. Muchos organismos a nivel nacional, entre ellos el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), expresaron su opinión respecto al impacto real que se tendría en la operatividad de las empresas de ser aprobada esta iniciativa y el daño que pudiera causar a empresas que operan con total normalidad y cabalidad, sobre todo en su flujo de efectivo y sustentando lo dicho con la basta información que las autoridades tienen en su poder para dar seguimiento a ese tema.

Se escucha otra iniciativa: un impuesto a servicios y/o ventas digitales. ¿No que no habría nuevos impuestos? ¿Cuántos modelos de negocio están ya sobre estas plataformas que tendrían que estar evaluando ya el impacto de este nuevo impuesto en su estructura? Estos son algunos de los “rumores” de cambios fiscales, porque aún son eso.

¡Qué retador es HACER empresa en México! La planeación, la estrategia, son temas medulares en el mundo de los negocios y uno de los aspectos a considerar en ellos es el relacionado al costo de contribuir al gasto público. Las empresas responsables hacen esto, porque no se trata solo de comprar, producir y vender. Las que tienen su cuna y arraigo en Nuevo León y zona Noreste del país involucran estos aspectos. Estamos a 3 semanas de concluir el año, y no hay certeza de este tema.

Hace tiempo que no pasábamos unas fiestas navideñas y de cierre de año con tanta incertidumbre en la planeación. Las reformas fiscales serán aprobadas en los últimos días del año y la faena de estudiar, analizar e implementar lo aprobado será tarea de los Contadores, Fiscalistas y Estrategas en los primeros días del año. De antemano, los invitamos a estar atentos a los cursos y talleres que habrá sobre estos temas en el ICPNL.

Por lo pronto al mundo empresarial ¿Feliz Navidad y Próspero 2019? De corazón deseo que SI LO SEA, porque todos formamos parte de este gran país.

El autor es Vicepresidente de Relación y Difusión del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).

Opine usted: vpdifusion@icpnl.org.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.