Analizan retos de las mujeres ejecutivas

Delegar, “quitarse las piedras de encima”, no sentir culpas, confiar en los demás, levantar la mano, ponerse “trucha” y saber lidiar con las imperfecciones de la vida, son algunas de las recomendaciones que mujeres ejecutivas y en posiciones de liderazgo en una organización, hicieron a otras mujeres, y uno que otro hombre, para lograr su desarrollo profesional y ser exitosas.

En el marco del Work Life Balance Forum, organizado por el IMEF, Karen Mauch, copresidenta de la Asociación de Mujeres Consejeras, Magdalena Carral, de WCD, Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México y Adriana Berrocal, ex presidenta del IMEF, coincidieron en que si bien, las mujeres son competentes, pocas se atreven a levantar la mano ya que, gracias a estigmas culturales, asumen todas las responsabilidades.

“En la parte profesional difícilmente tenemos un plan de vida, a diferencia de los hombres; es válido hacerlo, no solo es bueno sino que lo debemos de hacer. De alguna manera las mujeres nos dejamos llevar por las oportunidades que se nos van presentando”, consideró Espinosa.

Por su parte Magdalena Carral mencionó que la principal culpa es la de no estar de tiempo completo para la familia “tenía tantas actividades con los hijos, con el jefe, mis papás. Ahora me doy cuenta que ellos optaron por un modelo de mujer “picuda” y no del que me sentí culpable”.