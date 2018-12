Ampliará Banregio programa de apoyo a mujeres durante 2019

Banregio extenderá a sus sucursales en 2019, los talleres que imparte gratuitamente a las mujeres interesadas en aprender más sobre el manejo de sus finanzas, bajo el programa Mujeres x Banregio.

Alejandra Rivero, Líder de Sustentabilidad y Responsabilidad Social en Banregio, indicó que quieren estar al alcance de más mujeres con el propósito de ser un mejor banco para las Mujeres.

“Y para la plataforma digital estamos diseñando un camino personalizado para que nuestras lectoras encuentren lo que están buscando”.

En noviembre Banregio recibió el premio Women’s Market New Program Award en el congreso The Future of Financial Services for Women en Jordania, el cual recibieron por parte del GBA, por el programa de educación financiera que implementaron: Mujeres x Banregio.

“Este premio no es un reconocimiento a lo que Banregio ha hecho hasta el momento, sino que representa un compromiso de seguir adelante con este proyecto”.

Refirió que el GBA: Global Banking Alliance for Women es una asociación sin fines de lucro a nivel internacional en la que participan 135 países y 50 instituciones financieras o aseguradoras y su objetivo es compartir buenas prácticas para el desarrollo de las mujeres en cuanto a profesión dentro de las instituciones y en cuanto a los servicios que ofrecen.

“Somos socios desde hace año y medio, y nos dimos cuenta que teníamos que aceptar que teníamos que hacer ajustes en cultura de Banregio, para dar oportunidades equitativas entre hombres y mujeres, ese fue el primer paso”.

“Esto empezó como una campaña de comunicación, después en un cambio en la cultura de trabajo. Principalmente cambios en las condiciones de trabajo para que atraer y retener talento. Ahora crece al área social con servicios no financieros para la comunidad, clientas y no clientas. Estamos muy orgullosos de que tan sólo en año y medio de ser miembros del GBA recibimos este premio”, comentó.

Refirió que GBA reconoce anualmente a miembros que han destacado por sus programas o dedicación.

Los talleres presenciales que ofrecen son gratuitos, lo único que tiene que hacer es registrarse y “venir con ganas de aprender”.

Mencionó que entre los beneficios para las mujeres que vienen es que empiezan a hablar de dinero, que para muchas puede ser algo nuevo.