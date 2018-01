Ampliación del muro dañaría comercio entre Texas y México

LAREDO, TX.- Si el Presidente Donald Trump obtiene recursos para la ampliación del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, se afectará el tráfico comercial, agropecuario y medioambiental que ingresa por el Puerto Industrial de esta ciudad fronteriza, advirtieron legisladores representantes de esta región y autoridades locales.



Hace unos días, Trump condicionó el apoyo y permanencia de los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en ingles), conocidos como “Dreamers”, a cambio de mayores recursos para la construcción del muro fronterizo, y manifestó su confianza en que se logre un acuerdo legislativo para que los demócratas apoyen la asignación de fondos para la construcción del muro fronterizo.



Sobre esta situación, Henry Cuellar, congresista demócrata por el estado de Texas, dijo que “simplemente en el área de Laredo, - en el condado de Webb-, el proyecto contempla 130 millas (unos 200 kilómetros) de muro de concreto entre estas dos ciudades, en donde se vería una pared de concreto de 18 pies de altura. Debemos tomar acción haciéndole saber a los legisladores y senadores que esto no es lo que Texas quiere”;-por el daño que causará-.



Cabe destacar que Laredo fue una de las primeras ciudades fronterizas con México que visitó Trump durante su campaña, recibiendo el apoyo de grupos republicanos como el banquero Dennis Nixon, del International Bank of Commerce (IBC), quien promovió fondeo para su campaña presidencial; a pesar de que de viva voz del propio Alcalde de la Ciudad de Laredo, Pete Sáenz, le hizo saber a Trump el daño que se causaría al medio ambiente y a la ganadería con la construcción de este muro.



“La administración Trump está decidida a construir el muro y la propuesta de la Ciudad de Laredo es mantener vigilancia electrónica de alta tecnología, no es necesario un muro”, fue el mensaje que hace un año llevó, y sostiene el alcalde Sáenz hasta Washington.



Cuellar, quien tiene gran influencia entre los votantes hispanos y es parte del comité de presupuestos del Congreso estadounidense, reveló que sobre la base de información obtenida con relación al proyecto del muro con México, y especialmente en el área conocida como Rio Grande Valley, en el Golfo de México, se sigue avanzando y que ahora se extenderá hasta cubrir dos terceras partes de la frontera entre México - Estados Unidos desde la frontera con California.



“Si en el 2017 la administración del presidente Trump pidió 1.6 billones de dólares para construir el muro con México, ahora está pidiendo 18 mil millones, y los ciudadanos que apoyaron su candidatura deben de comunicarse con los legisladores Republicanos y hacerles saber el daño que esto causará”, indicó Cuellar.



El legislador adviertió que “si en el 2017 ya se habían aprobado 654 millas (aproximadamente mil kilómetros), donde se construiría el muro, hoy la exigencia de Trump se duplica en extensión y desean construir el doble – unos dos mil kilómetros-.



“Con esto, Trump está anteponiendo la aprobación de esos 18 billones de dólares a cambio de otorgar un formato viable para que los beneficiarios del programa DACA, alrededor de 800 mil jóvenes- continúen en este país”, criticó Cuellar.