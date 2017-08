Amplía AC cobertura en EU; compra filial de TCCC

Arca Continental (AC) anunció que amplió su cobertura territorial en Estados Unidos (EU), al comprar el total de las acciones de Great Plains Coca-Cola Bottling Company, a Coca-Cola Southwest Beverages, que opera en las ciudades de Tulsa y Oklahoma, ambas filiales de The Coca-Cola Company (TCCC).



Aunque la compañía no reveló el monto de la operación, señaló que ésta añadirá a su producción en EU, 40 millones de cajas unidad por año.



En el acuerdo inicial, para que la embotelladora mexicana incursionara en el mercado estadounidense, Coca-Cola Bottling Company United era quien adquiriría dichos territorios y los aportaría a la nueva empresa que crearía con AC.



Sin embargo, luego de que no se concretó esta alianza, sino más bien la de Coca-Cola Refreshments USA, AC debió hacer la compra.



“Esta ampliación de la inversión en EU confirma la determinación de AC para continuar nuestra ruta de crecimiento en negocios y mercados que hacen sentido con nuestro núcleo de habilidades”, dijo Manuel Barragán Morales, presidente del Consejo de Administración de firma embotelladora.



Agregó que “también muestra la confianza de TCCC de ir fortaleciendo nuestra alianza estratégica para crear valor de manera rentable y sustentable”.