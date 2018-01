AMLO le pondrá rostro humano al desarrollo económico del país: Tatiana

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pondrá rostro humano al desarrollo económico y social del país, afirmó Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, formada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.



Clouthier, egresada del Tecnológico de Monterrey, ha sido diputada en dos ocasiones por el PAN, partido al que renunció, y ha desempeñado varios cargos públicos en Nuevo León en el gobierno de Fernando Canales Clariond.



Además, fundó la organización Evolución Mexicana, que tiene como objetivo promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas.



A continuación se presenta un extracto de la entrevista con la hija de Manuel J. Clouthier “Maquío”, ex candidato presidencial por el PAN en 1988.



_ ¿Qué le motivó a unirte al proyecto de AMLO?

_ Conocí su trabajo en la Ciudad de México, cuando él estaba gobernando a la capital, y me tocó ver los cambios y transformaciones que hizo en toda esta localidad y pues dije: yo quiero eso para mi casa, y cuando digo para mi casa, es México entero.

Y por otro lado, estamos viviendo un planteamiento histórico en México. Cada elección se vive algo distinto y en ésta, estamos ratificando o no qué rumbo queremos tomar para el país y hay dos caminos: uno de más neoliberalismo, que nos ha dejado un abismo grande entre los que más tienen y los que menos tienen, y por ende una secuela grande de inseguridad, y por otro lado un camino pidiéndole que le ponga rostro humano (al desarrollo económico y social del país).

Esto es algo que está pasando mundialmente y el Papa Francisco ya lo ha dicho y lo ha señalado también el Premio Nobel de Economía, solo por mencionar a alguien.



_ En otras elecciones presidenciales, AMLO se había quejado de que existe una “guerra sucia” en su contra, ¿en esta elección que nos puedes decir al respecto?

_ También ahora, pero estamos trabajando en varias estrategias para enfrentarla. Una de ellas es la manera en que el propio Andrés Manuel ha estado tomando las cosas por lo burdo de esta campaña.

Está el caso de los rusos, y la población misma al verla tan absurda le ha dado un giro distinto.

Y por otro lado tenemos el trabajo que nosotros habremos de hacer también, tanto en redes sociales, dando a conocer sus propuestas, como mostrando quiénes son los otros personajes, porque no podemos quedarnos nomás callados donde nosotros recibamos y escuchemos un montón de inventos, cuando nosotros sí tenemos elementos muy claros, por ejemplo, de (José Antonio) Meade.

Hay elementos clarísimos que se pueden hablar de Meade con respecto a cómo apoyó el Fobaproa, como le pasó dinero a Josefina Vázquez Mota. Entonces, hay cosas que sí podemos decir de ellos y no estamos inventando, como ellos si inventan de Andrés Manuel.



_ ¿Cómo ven a los empresarios y el papel que van a jugar en las próximas elecciones?

_ Yo creo que los empresarios juegan un papel fundamental en el país. Son, de alguna manera, mecanismos o palancas para la creación de riqueza, en el buen sentido de la palabra.

Son fundamentales para nosotros, pero también el Estado tiene que poner las condiciones de confianza y esta se gana cuando hay seguridad y certeza jurídica.

En ese sentido, Andrés Manuel es lo que está poniendo en la mesa. El trabajar en la certeza jurídica, cambiar las condiciones de inseguridad en que nos han dejado, y ahí sí puedo hablar de Meade y de los gobiernos de Acción Nacional, en donde no nos han dejado más que muertos en la calle; han convertido al país en un panteón y en un río de sangre, y esto se debe, esto se lo repetiríamos a los empresarios, a los gobiernos de Meade y a los gobiernos de Anaya.



_ ¿Entonces les dirías que no deben tener miedo a un cambio con AMLO?

_ Yo así les digo, y les diría que deberíamos de tener no miedo, sino pánico, a seguir como vamos.

Andrés Manuel puede ser el que tienda un puente para las partes más desprotegidas del país, para serenar esta parte que grita, que requiere trabajo y que tiene hambre.



_ ¿Qué le dirías a la gente que piensa que si gana AMLO no le van a reconocer el triunfo?

_ En realidad existen dos retos muy importantes para atender este tema y uno de ellos tiene que ver con cómo voy a ayudar yo y me voy a comprometer a que este suceso pase. Y en este sentido es cuidar las casillas, invitar a que los niños voten y quedarme hasta que se entregue el acta para que no suceda lo que ha sucedido en otras ocasiones.

Y por otro lado, a toda la gente que dice para qué (voy a votar) si no pasa nada y todo se queda igual, que veamos lo que pasó en Coahuila, en el Estado de México, y de que sí depende de mí, de si yo voy y doy mi voto o me quedo en mi casa y no participo.

En ese sentido tenemos quehacer quienes tenemos la intención de votar por Andrés Manuel, de llevar a todos a nuestro alrededor a que vayan y voten, y no se queden ese día dormidos diciendo que un voto no hace la diferencia.