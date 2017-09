AMA propone modificar Ley de Desarrollo Urbano

“Estamos haciendo una propuesta de modificación, esta ley de Desarrollo Urbano tiene 57 cambios”



La Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) presentó una modificación a la Ley Estatal de Desarrollo Urbano en el Congreso local.



El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, en representación de la alcaldesa de Escobedo Clara Luz, detalló que la propuesta propone 57 modificaciones y artículos nuevos.



“Estamos haciendo una propuesta de modificación; esta ley tiene 57 cambios, tiene 41 artículos nuevos que estamos proponiendo y 14 que pretendemos erogar, fundamentalmente eso es resumen.



“La propuesta que estamos haciendo es el adaptarla en su mejor situación para no atropellar las zonas residenciales, no atropellar las partes de estacionamientos, la judicialización y de donde se generan los prediales, y que sean equitativos y ayudar a los lugares más marginados”, explicó.



Comentó que trataron de hacer lo más rápido posible su propuesta en la legislación, y también consideran el crear dos figuras especializadas en el tema de desarrollo urbano en la metrópoli.



“Lo ajustamos para que no atropelle a los municipios; también tenemos una propuesta de crear un Consejo metropolitano que sea el que opere temas como éste y además un Instituto de planeación metropolitana.



“El consenso de los alcaldes es darle para adelante y crear esas esas dos figuras que tendrían que intervenir en esa ley”, dijo.



Destacó que esas modificaciones propuestas no son un tema menor, ya que los alcaldes de la zona metropolitana han sido los únicos a nivel nacional de presentar una controversia constitucional de esa ley federal y prevé que más alcaldes del país se sumen a ese reclamo.



“Es una ley irresponsable, que la hicieron sin tener en mente los riesgos que implica, no tengo duda que darán su mejor esfuerzo (el Congreso local) para ver lo que se pueda, queremos hacerla formal y que tenga un sentido público oficial”, señaló.



Un grupo de alcaldes de la AMA acudió al Congreso y fue recibido por los coordinadores del PRI y el PAN, Marco Antonio Gonzáles y Arturo Salinas, respectivamente, quienes los acompañaron en la entrega del documento.