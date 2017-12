Alza en transporte es distractor político: PAN

La propuesta de elevar las tarifas del transporte público y del banderazo de taxis, se tratar de un distractor político, señaló Daniel Carrillo, diputado local del PAN.



“Es inviable, hay una intención de desviar la atención pública a otros temas políticos que ya conocemos, que es la solicitud de licencia del gobernador; creo que están tratando de desviarla para que después el gobernador diga que no hay tal incremento.



“No hay la estructura, desde principio de año quedó solventado el tema del gasolinazo y el tema del costo del transporte. Esto es una intentona por desviar la atención de todos”, aseveró.



Consideró que este tema sólo quedará en un anuncio, y estarán al pendiente de que así se quede la propuesta.



Agregó que los responsables de la idea del alza en el trasporte, no han mostrado el formato de cálculo y no hay forma de hacer una evaluación estricta para que se considere un aumento.



CUENTAS PÚBLICAS

En el tema de las cuentas públicas indicó que esperan analizarlo durante esta semana; han recibido más de 140 cuentas con algunas solicitudes de denuncias penales.