Alerta Claut por probable alza de contenido regional en TLC

Aumentar el contenido regional en el sector automotriz, como parte de los nuevos acuerdos que el gobierno de Estados Unidos busca implementar dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), podría obligar a las empresas que tienen inversiones en México, regresar a sus países de origen y exportar a la región con un arancel del 2.5 por ciento, dijo Manuel Montoya, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut).



Detalló que las armadoras asiáticas y europeas al verse obligadas a traer más inversiones para cumplir con la cuota del contenido regional y vender sus vehículos con arancel cero, preferirían apegarse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio que impone un arancel de sólo el 2.5 por ciento.



“Hay una ecuación que hoy funciona, como el que el contenido regional de un vehículo debe ser del 62.5 por ciento, el resto puede traerse de cualquier parte del mundo y los vehículos pueden venderse sin aranceles.



Hay algunos que quieren subir ese contenido; tiene sus riesgos porque es evidente que las empresas asiáticas o europeas que han invertido aquí, seguramente parte de sus vehículos los tienen que traer de sus países de origen, pueden decidir no producir aquí y exportar a América del norte con 2.5 por ciento de arancel como aplica la OMC. No es fácil subir contenidos sin afectar el resultado final”, explicó.



Señaló que en el tema donde “es posible que puedan poner un poco más la lupa” es en el de las reglas de origen, ya que actualmente se puede traer a México un producto chino y aquí hacerle algún proceso adicional como el de pintura, con lo que se considera un producto mexicano.



“El tema con la renegociación es hasta dónde estirar la liga sin que se rompa. Hoy somos competitivos como región. Que la modernización del Tratado sea algo que beneficie a todos como región”.



Declaró que independientemente del curso que tomen las negociaciones del TLCAN, lo importante y conveniente es insertar más empresas mexicanas, principalmente Tier 2 (T2) a la cadena de valor de los fabricantes de equipos originales (OEM).



El directivo explicó que por ello cada año el Claut realiza la convención Proveedor Automotriz.



“Tenemos que anclar las inversiones. Hay dos caminos, uno es mayor integración de proveedores locales y nacionales y la otra es con más ingeniería y diseño”, destacó.



Añadió que “la realidad es que para nosotros mismos la tarea ha estado incompleta; a pesar de que ha habido mucha inversión y empleo en el país, muchas regiones siguen con esquema de maquila, es decir traer todo de fuera, usar sólo la mano de obra y exportarlo; esto ya no es suficiente, menos en Nuevo León”.



Igualmente mencionó que es en los operadores de segundo nivel donde se tiene una mayor oportunidad debido a que existe un gran número de empresas mexicanas que se encuentran en este renglón.



La convención de proveedores, dijo el directivo, se realizará el 20 y 21 de septiembre próximo, en la que se estima tener 60 mesas de negociación entre compradores y proveedores; 800 citas de negocios y la visita de 600 tomadores de decisiones.