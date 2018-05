Al alza fraudes inmobiliarios por robo de identidad en NL

El robo de identidad para cometer fraudes en la venta de bienes inmobiliarios es un delito que está creciendo en Nuevo León, por lo que debe haber mayores castigos a quienes cometen este tipo de delitos, señaló Juan Manuel Garza, socio de la Notaría Pública 67.

En un evento organizado por la empresa Mercado Libre, indicó que para evitar “una venta falsa”, el asesor inmobiliario o la persona que venda un inmueble, casa, terreno, bodega; debe pedir toda la información posible y sospechar cuando no exista alguna o se tengan varios años sin pagar predial.

Refirió que en menos de un año se han detectado alrededor de 25 casos de estafas de este tipo en el estado.

“El robo de identidad al día de hoy es muy frecuente hay bastantes casos en este sentido, la ley lo tiene con penas muy suaves, y a los dos o tres días que los agarran, el delincuente ya anda en la calle”, expresó. Las estafas se dan en la venta de inmuebles en terrenos que no se mueven y casas abandonadas.

“Esas personas checan en el Registro Público de la Propiedad que no haya movimientos, muchas veces no están pagados los prediales y por ahí se aprovechan y empiezan a sacar la papelería y hacer el robo de identidad, estafando a la gente, vendiendo y haciendo una doble venta o bien haciendo una promesa de compra-venta, les piden dinero para amarrar la venta y luego ya no se vuelven a aparecer”, dijo, el especialista del sector.