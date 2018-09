Ahora culpan a Federación por incremento de tarifas

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, justificó el incremento de las tarifas del transporte público, al sostener que es necesario ante las malas condiciones de las actuales unidades, así como por el precio de los combustibles.

Ante el repudio social por los incrementos, el mandatario estatal responsabilizó al gobierno federal por el aumento de las tarifas del transporte público en Nuevo León, al considerar que son un derivado del elevado precio del diésel.

“Las mantuve tres años. Ya no se puede cumplir (…) Yo no contemplaba en mi campaña el hecho de que el gobierno iba a subir las gasolinas y los diéseles. No tuve esa visión de que el gobierno federal iba a incrementar el IEPS de las gasolinas y del diésel”, dijo.

“Vi que algunos diputados de Morena están diciendo, y ojalá lo logren (quitar el IEPS), tienen la mayoría en el Congreso (de la Unión), espero que el próximo presidente tenga esa posibilidad de quitar el impuesto a la gasolina y el diésel y eso ayudaría mucho”.

El gobernador indicó que analizará la propuesta de incrementar las tarifas autorizada por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV), aunque no se pronunció en contra de los aumentos.

“Creo que hay algunas cosas que tengo que ver, y empezaré a verlo a partir de mañana, hay algunas precisiones que tendré que hacer, pero no lo he visto totalmente”, dijo.

“Yo no tengo la culpa de que haya subido el diésel. Escuché a algunos diputados decir que van a quitar el IEPS. Si eso sucede, regresaremos la tarifa al precio original”.

El CETyV autorizó el lunes incrementar el costo de tarifas en taxis, transporte urbano y en el servicio Metrorrey.

Al respecto, los 42 legisladores del Congreso local se pronunciaron en contra del incremento de las tarifas, y pidieron al gobernador vetar el acuerdo y no aplicar los aumentos.

En la sesión de ayer, algunos diputados portaron playeras negras y pancartas con la leyenda #NoAlTarifazo para exigir al gobernador un veto para evitar el aumento en las tarifas del transporte público.

Y es que a pesar de que ya fue autorizado por el Consejo, el incremento aún puede ser impedido por el mandatario estatal.

Marco González, presidente del Congreso, también dijo que denunciarán vía penal a Elizabeth Garza, directora ejecutiva del Consejo, por cobrar 84 mil pesos mensuales sin sesionar por 46 meses, hasta el pasado lunes, cuanto se autorizaron los incrementos.

“Los 46 meses de inactividad deriva en que hoy no haya mejoras en el transporte, pero sí para que aprueben un golpe en el bolsillo de los nuevoleoneses”, dijo.