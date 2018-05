Agilizaría Felipe de Jesús permisos para obras urbanas

De llegar a ser alcalde, Felipe de Jesús Cantú, candidato a la alcaldía de Monterrey, dijo que se asegurará que los procesos para la tramitación de obras en la ciudad sean sencillos y no se pidan tantos requisitos para evitar con ello la corrupción que frena la inversión, el empleo y el crecimiento económico del país.

En un evento realizado por la firma inmobiliaria Realty World México, el ex alcalde de Monterrey comentó que buscará que el proceso del trámite sea transparente, y que no se pida un requisito que no esté escrito en la Ley y de ahí que si se agrega algún otro trámite que sea para mejorarlo no para dificultarlo.

Detalló que el principal objetivo es analizar cómo le sirve a la gente la obra, y transparentarlo, así debes saber cuánto se tardó, quién se tardó, si fue un funcionario especifico y ahí está la responsabilidad y que se apliquen sanciones si hubo corrupción.

“El sistema de incentivos y sanciones es obligadísimo, el que cumple con su función haciéndola bien merecerá un premio, pero el que no tiene que ser castigado; La falta de castigos en la función pública ha generado impunidad y fomento a la corrupción”.

Dijo que la manera de hacerlo es con la eficiencia de parte del propio gobierno, aunque hay cosas en las que tiene que hacerse un análisis técnico y una revisión, pero debe haber tiempos límites.

“La eficiencia en desarrollo urbano tiene que ser tal que en 20 días ya esté liberado (el permiso), de manera, que cualquier persona, inversionista o constructor pueda programar el proceso en la construcción y en la tramitación”, explicó.

“Al hacer el proceso transparente y que esté a disposición del ciudadano todo el tiempo, te va a permitir que no haya vicios ocultos en ese proceso”, añadió. Cuando la gente se siente vigilada es mucho más sencillo que actué bien y si no está vigilado es mucho más probable que se desvíe”.

Felipe de Jesús Cantú, señaló que los cinco más graves problemas de Monterrey son la inseguridad, corrupción, contaminación, movilidad, y servicios públicos.

Destacó que lo más importante es fortalecer los valores para que se apliquen en todos los niveles de gobierno.