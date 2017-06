Afirma El Bronco que publicidad de su imagen no tuvo costo

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aseguró que la publicidad donde aparece en la portada de una revista, no tuvo ningún costo y que sólo se trata de alrededor de 12 anuncios.



Explicó que la revista Aregional, le avisó que colocarían algunos anuncios a lo que accedió el mandatario, defendiendo que el tema a destacar era sobre la reestructura de la deuda.



“La revista no la hicimos nosotros, es un negocio de la revista. Al rato van a ver la promoción de mi tequila y me van a criticar, y yo necesito tener ingresos; no digo que esta revista esté pagando.



“Aviso que pronto verán la promoción de mi tequila, de mis botas, de mi sombrero, de mis chalecos porque tengo que vivir de algo también”, explicó.



Comentó que este tipo de publicidad se observará en la calle y descartó que sea a través de algún medio de comunicación.



“Yo soy el gobernador de Nuevo León y lo que sacó esa revista es el gran ejercicio financiero que está haciendo Nuevo León, el gran ahorro que se hace a los contribuyentes; el gran trabajo que ha hecho este gobierno en temas financieros.



“A mí me dijeron que iban a poner diez o 12, mientras no me cueste”, indicó.



SE REÚNE CON LA IP

Ayer el Gobernador se reunió con organismos empresariales para tratar diversos tema como la inseguridad, el Ejecutivo aclaró que no se trató de una reunión de reclamos ya que él pidió entrevistarse con ellos.



“Hablamos del Sistema Estatal Anticorrupción y el veto, y les di mis razones; es una reunión que siempre hago.



“Creo que los ciudadanos deben de elegir al próximo fiscal y lo empujaré para que esto sea posible”, comentó.



Indicó que el Pulsómetro de la Iniciativa Privada, es una herramienta que el Gobierno Ciudadano continuará aceptando para medir la percepción.



Por su parte, Jorge Emilio Garza Treviño, presidente de Canaco Monterrey, comentó que observan una apertura por parte del gobierno estatal.



“Fueron varios temas los que se trataron, básicamente es la relación del gobernador y su apertura respecto a los temas que están afectando al Estado, se está viendo la decisión del gobierno de estar al pendiente de todos los temas”, dijo.