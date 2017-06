Afectaría inseguridad nuevas inversiones

La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León advirtió que el resurgimiento de la inseguridad en el estado podría afectar la llegada de nuevas inversiones.



Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de este organismo, comentó que a las empresas les cuesta más hacer negocios donde hay inseguridad y encontrar empresas de transporte que ofrezcan servicio a ciudades como Reynosa.



“Por ejemplo, los transportistas ya no quieren ir a Reynosa, por lo que está pasando allá. Entonces, es difícil andar buscando un transporte a Reynosa, por los hechos que han pasado recientemente”.



La percepción de seguridad entre los ciudadanos de Nuevo León retrocedió este año alcanzando los niveles más bajos desde finales del 2012.



De acuerdo con el Pulsómetro Metropolitano de Seguridad elaborado por el Tecnológico de Monterrey a solicitud de los organismos intermedios de Nuevo León, en abril del 2017 sólo el nueve por ciento de los ciudadanos se siente seguro de vivir en Nuevo León, cifra que no se registraba desde septiembre del 2012.



Este porcentaje contrasta con el 17 por ciento observado al final de la administración anterior.



El presidente de la Caintra dijo desconocer si se han detenido proyectos de inversión por el clima de inseguridad que hay en el Estado.



“Son muchas cosas las que influyen para realizar una inversión o no, pero la percepción de la gente es que les cuesta más hacer negocios si hay inseguridad”, indicó.