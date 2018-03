Afecta menor consumo a acción de AC y Kof

La incertidumbre que está provocando el proceso electoral en México y que ha contraído el consumo, pidieran ser los factores que han estado afectando los títulos de empresas como Arca Continental y Coca-Cola FEMSA, señaló José Antonio Cebeira González, analista de Actinver.

“No veo grandes cosas en este momento en cuanto a que algo tal cual que esté afectando los numero de la compañía o la perspectiva. Lo que sí he empezado a notar en algunos lugares es que el consumo no está tan fuerte como en un principio se había estado esperando. Esto podría desencadenar un primer trimestre no tan bueno como se estaba esperando. Fuera de eso no veo grandes cambios en las fundamentales de la compañía”, mencionó.

El especialista en el sector de alimentos y bebidas añadió que dicha incertidumbre ha provocado que el consumidor sea más cauto a la hora de gastar.

“La gente está un poquito más cauta en cuanto a que no se sabe muy claramente quién podría ser el posible próximo Presidente y hay personas entre estos candidatos que tienen dobles discursos. La gente como que realmente no sabe qué es lo que va a suceder. Prefiere pagar por ver”.

Durante el jueves pasado los títulos de Arca Continental cerraron con una caída del 0.68 por ciento, sin embargo estos durante la jornada presentaron un descenso de hasta dos por ciento; posteriormente el viernes, el valor se redujo en 0.25 por ciento, con un comportamiento similar al del día anterior. Este martes la baja fue de 0.80 por ciento para cerrar con una cotización de 129.66 pesos por unidad.

Situación similar es la que sufrió Coca-Cola FEMSA en el mercado mexicano pues sus títulos han tenido retrocesos mayores a los AC, por ejemplo el valor al cierre del jueves pasado fue de una reducción del 2.05 por ciento, mientras que el viernes fue de 1.02 por ciento y este martes de 2.70 por ciento.

De acuerdo con un informe del Bank of America Merrill Lynch la desaceleración en el consumo está también asociada a una contracción de los salarios reales resultado de una mayor inflación.