Adaptará SAT programa de caída recaudatoria para impulsar alza

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigilará las operaciones de la economía informal, y sancionará a aquellos contribuyentes que no se regularicen, ya que adoptará un programa de caída recaudatoria como su eje central del aumento en la recaudación para este ejercicio fiscal del 2018.



Ernesto Manzano García, socio fundador de Manzahernández y Marco Antonio Mendoza, de Mendoza & Sandoval Abogados, sostuvieron que este año será recaudatorio y advirtieron que el cruce de información del sistema financiero será clave para detectar a las personas físicas y morales que no cumplan con la ley fiscal mexicana.



“Los informales ya están en la mira, y el fisco utilizará la información que les proporcione la banca para sancionar aquellas personas que no paguen impuestos, el cruce de información va ser fundamental para aumentar la recaudación”, dijo Manzano García.



Al participar en el evento “Actualidades fiscales y las verdaderas reformas fiscales del 2018”, organizado por el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), que preside, Alfredo Esquivel Boeta, los expertos agregaron que los nuevos sistemas tecnológicos del SAT ayudarán a las autoridades a aumentar su recaudación.



“Los nuevos sistemas tecnológicos adaptados para la recaudación fiscal en México ya son una realidad que obligan a los contribuyentes a ser más transparentes, sin embargo, la realidad es que las personas físicas y morales no están preparadas, situación que los pone en una situación vulnerable”, acotó Mendoza de Mendoza.



Recomendaron a los contadores públicos y empresarios regiomontanos a que contraten a expertos especializados en temas fiscales ya que aquellos que no entiendan las leyes vigentes serán sancionados y podrían cancelarles sus registros ante el SAT.



Este año las autoridades fiscales pretenden aumentar su recaudación vía vigilancia recaudatoria, “ya en el pasado ha sucedido”, pero en el 2018 el cruce de información será más “agresivo”.



El SAT hará valer sus facultades y será más preciso para responsabilizar penalmente a las personas morales, por ello “es importante revisar los puntos finos del actual informe tributario y de gestión de las autoridades”, comentó Marco Antonio Mendoza.