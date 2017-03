Acudirá ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta a audiencia el 3 de abril

Este próximo 3 de abril se realizará una audiencia intermedia en donde será citado el ex tesorero del Estado, Rodolfo Gómez Acosta, por el caso de la armadora Kia, adelantó Emilio Gámez, abogado defensor del ex funcionario.



“Será la fase oral; el juez dará cuenta de las pruebas que se ofrecieron, y en base a eso, la autoridad deberá decidir”, indicó.



Comentó que la fiscalía anticorrupción no tiene legitimación en formular la querella porque depende del gobierno del Estado, y sólo Auditoría Superior del Estado, tiene la legitimación.



La audiencia es en torno al caso de los incentivos otorgados a Kia, por más de tres mil millones de pesos; el abogado comentó que posiblemente acudan el ex gobernador Rodrigo Medina; el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán y la ex subsecretaria de esta misma dependencia, Celina Villarreal.



Cabe recordar, que el pasado 26 de julio del año pasado, fue el primero de los ex funcionarios en ser vinculado a proceso, y por tres delitos:

ejercicio indebido de funciones públicas, peculado y delitos patrimoniales.



Entre los cargos que le acusó la fiscalía destaca el haber participado como Secretario de Finanzas e integrante del Fideicomiso de Fidecitrus, en la autorización de los recursos para la adquisición del terreno donde se establecería la armadora Kia en el municipio de Pesquería, así como de los millonarios incentivos.



“Nuestra defensa señala que el fideicomiso Fidecitrus, cuenta con el registro contable del terreno (donde se encuentra Kia), quiere decir que no ha salido de su patrimonio, entonces, ¿cuál daño existe?



“Si existiera algún daño, el único afectado es el Fidecitrus, y no el gobierno del Estado”, dijo.



El abogado agregó que Rodolfo Gómez está tranquilo en torno al caso y confía en la resolución de las autoridades.