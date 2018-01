Activistas y ONG’s llegan a precampañas del partido MC

Organizaciones civiles, activistas e independientes se sumaron a las precampañas de Movimiento Ciudadano en Nuevo León.



Los activistas Arturo Castro, Indira Kempis (quien buscaba firmas para una candidatura independiente, por lo que desistirá), Isabel Garza, Liberio Porfirio Hernández y Jesús González, de las asociaciones Ciudadanos en Acción por Nuevo León, Ahora Nuevo León, Consejo Estatal Indígena, Frente Vecinal Ahora, más 15 organizaciones de la Plataforma de Participación Ciudadana dieron su respaldo al proyecto que encabeza el dirigente Samuel García Sepúlveda.



“Movimiento Ciudadano en Nuevo León conserva aún el movimiento de ciudadanos libres, sentimos que compartimos los ideales como ciudadanos en las colonias. Nosotros como Consejo Indígena transmitimos a la población y decimos: ¡Vamos con Movimiento Ciudadano!”, dijo Liberio Porfirio Hernández, del Consejo Estatal Indígena.



La presidenta de la asociación Ciudadanos en Acción por Nuevo León, Isabel Garza, y el representante de Ahora Nuevo León, Jesús González, señalaron que apoyarán a Movimiento Ciudadano porque no habrá frente con PAN y PRD en Nuevo León y por estar a favor de la Ley de Participación Ciudadana.



El dirigente Samuel García, junto a los representantes de las asociaciones, se comprometió a realizar un proceso interno transparente y que los resultados respeten el principio de meritocracia.



“Toda la plataforma de Movimiento es para los ciudadanos, aquí nosotros no nos mezclamos, no nos interesa mancharnos de azul o de amarillo. En Nuevo León tenemos la firme convicción de prohibido afiliar. Estamos buscando un punto medio que lo rija la meritocracia”, indicó el aspirante a un cargo en el Senado.



“Si el origen de todo este movimiento es un congreso ciudadano, que sean sus candidatos quienes elijan a los mejores y por eso lo que legalmente procede es que yo como dirigente soy solamente un conciliador en esa futura lista, que va a contener los 26 candidatos a diputados locales de Nuevo León”, dijo García Sepúlveda.



Sobre los independientes que se sumarán próximamente, señaló que serán alrededor de 20, además con la decisión de Mauricio Fernández en San Pedro para reelegirse, se podrían adherir 3 más de ese municipio.