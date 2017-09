Activaría México su “Plan B” si fracasa el TLCAN: Guajardo

De no concretarse una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México activará su “Plan B”, que consiste en poner en marcha diversas acciones en política pública que permitan, entre otras cosas, sustituir los mecanismos de abasto en el sector alimentos, dijo Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía.



“Es importante mantener la competitividad, esa parte la tenemos en visión clara en el Plan B. Cuál es el plan B, bueno, no te vas a sentar a negociar con los Estados Unidos (EU) sin tener claramente definido qué vas a hacer si esa negociación de modernización no se concreta”, dijo el funcionario.



Añadió que “tienes que estar listo para inmediatamente disparar una serie de acciones de política pública que van desde la definición de desgravaciones unilaterales frente a terceros países, la compresión de acuerdos para sustituir mecanismos de abasto para México; hoy nuestro principal abasto en granos, pollo, proteínas cárnicas viene de EU; aunque Brasil y Argentina son países potenciales, por eso estamos negociando con ellos, para poder equilibrar los escenarios de esta negociación”.



En el marco del Foro de Discusión con Expertos 2017: “TLCAN y el crecimiento económico de México”, que realiza la Facultad de Economía de la UANL, con motivo de su 60 aniversario, el principal estratega negociador del TLCAN señaló que México se debe de acostumbrar a que el presidente de EU, Donald Trump, va a querer seguir negociando vías redes sociales (Twitter) cada vez que sienta que no tiene el suficiente apoyo de las corrientes tradicionales.



“Ésta (la de EU) fue una elección atípica, es una elección que está mostrando grados claros de polarización de la sociedad. Cada vez que la administración en Washington siente que no tiene los apoyos de las corrientes tradicionales se refugia en su discurso fundamental orientado a su base básica de apoyo; así es que si estamos esperando a que eso cambie, eso no va a cambiar.



“Lo que tenemos que tener claro en la mesa, son las consecuencias tanto para ellos como para nosotros de que no lleguemos a un acuerdo”, señaló.



Agregó que, “así es que no es casualidad la re insistencia de querer negociar en 142 caracteres. Eso será algo que nos tendremos que acostumbrar, pero lo importante es lo que finalmente pase en la mesa y lo que podemos ir avanzando.



“Sin duda el tema político seguirá influyendo y va a depender mucho de las circunstancias integrales que está enfrentando la administración en Washington”, aseveró.



Reiteró que no descarta que cualquiera de los miembros decida no seguir en la negociación.



“En general hay que tener claridad de que el comercio seguirá bajo diferentes circunstancias y sin duda tendrá impactos que hay que saber regular y amortiguar y políticas industriales para acompañar esos impactos. Estamos en la mesa constructivamente viéndole la viabilidad a esta negociación, pero listos para cualquier escenario alternativo”.



Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre cómo se afectaría la inversión extranjera del país, Guajardo Villarreal señaló que “lo que tendrías que hacer es dar las mismas garantías dentro de tu legislación local, es decir, mandar una iniciativa que pueda cubrir la protección de los inversionistas”.