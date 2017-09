Acaba DACA, habría afectación para casi 800 mil dreamers.

LAREDO, Tx.- Después de días de espera en donde se había filtrado información de que Donald Trump daría por terminado el programa DACA(Deferred Action for Childhood Arrivals), el cual protegía contra la deportación a más de 800 mil jóvenes y niños que fueron llevados a vivir sin visado de autorización migratoria a los Estados Unidos (EU) por sus padres, hoy por órdenes del propio presidente, se termina el programa y posiblemente los llamados “dreamers” enfrentan ya la posibilidad de ser deportados después de un periodo de gracia de seis meses a partir de ahora.



EL DACA, una orden ejecutiva del ahora ex presidente Barack Obama para evitar la deportación de niños que habían sido traídos sin su voluntad a esta nación, ve así el fin de esta ley que pretendía balancear compasivamente y otorgar estatus legal a los jóvenes estudiantes y profesionistas provenientes de diversos países, destacando que el porcentaje mayor de esos niños, un 80 por ciento, son mexicanos.



El congresista Henry Cuellar (TX-28) dijo al respecto que después de que la Administración Trump anunció planes para poner fin al programa de Acción Diferida para las Llegadas de la Niñez (DACA) no sólo habrá un afectación humanitaria, si no también económica.



“En mi estado natal de Texas, más de 120 mil 640 jóvenes, que no conocen ningún otro país, se han beneficiado del programa DACA. De esos, más de 104 mil 959 están trabajando y contribuyendo con más de 6 mil millones de dólares anualmente al Producto Interno Bruto de EU.



Terminar este programa, como ha anunciado hoy la Administración Trump, no sólo es un fracaso por razones humanitarias, sino que también lo es económicamente”, dijo Cuellar.



Advirtió que, “continuaré luchando para mantener a las familias unidas, fomentando lo valores estadounidenses con fuerza, mientras se oponen a la construcción de muros. Necesitamos un enfoque bipartidista de inmigración integral para resolver los desafíos en nuestra frontera y asegurar que los Dreamers tengan un lugar en la nación que aman.