Abrirá Hemsa su tienda 23 en Nuevo León; invierte 25 mdp

Con una inversión de entre 20 y 25 millones de pesos, la cadena de tiendas Hemsa abrirá esta semana su unidad número 25 en el país, la cual estará ubicada en el municipio de Juárez, indicó Ricardo Marcos Padilla, director general de la empresa.



“Acabamos de abrir una en Saltillo y otra en Apodaca y vamos a abrir el nueve de noviembre en Juárez, Nuevo León”, dijo.



Explicó que esta nueva unidad generará entre 90 y 100 empleos directos.

En Nuevo León esta tienda será la número 23, la cual medirá dos mil 200 metros cuadrados de piso de venta y 800 metros cuadrados de bodega.



“Va a ser una tienda muy grande para nuestros ciudadanos de Juárez, es un prototipo de sucursal moderno para esos municipios que no tienen tiendas grandes y esperamos estar cerca de la gente”, mencionó el directivo.



Asimismo, comentó que la apertura en el municipio de Juárez es la última proyectada para cerrar este año, y durante el 2018 planean abrir dos tiendas más.



Durante este 2017 Hemsa abrió tres unidades en los municipios de Apodaca, Saltillo y Juárez.



Explicó que el 2018 será un año de incertidumbre debido al tema electoral; para el sector comercio estiman un crecimiento de entre cuatro y cinco por ciento.



“Será un año (2018) de mucha de incertidumbre por el tema de las elecciones presidenciales, ya que todavía no sabemos quiénes son los candidatos, pero soy de la idea que no debemos especular porque eso le hace mucho daño a la economía, con la volatilidad del tipo de cambio”, expresó.



EL BUEN FIN

El director general de la empresa estimó que para la séptima edición de El Buen Fin, tendrán un incremento en ventas de entre un 15 o 20 por ciento respecto a la edición del año pasado.



“Queremos incrementar las ventas un poquito más, creemos que con las ofertas que estamos haciendo vamos a incrementarlas hasta un 15 o 20 por ciento comparado con el año pasado”, declaró.