Año nuevo, vida nueva. Por más llamativo y esperanzador que suene, no se necesita volver a empezar de cero cada vez que cambiamos de año.



Si bien esta época invita a la reflexión y a la renovación, considero que lo que se necesita es consolidar lo que se ha hecho bien y mejorar lo que no se ha hecho bien o de plano no se ha hecho, aunque parezca evidente o suene a verdad de perogrullo.



No es necesario que la tierra le haya dado otra vuelta al sol como para ponerse a reflexionar en que se ha fallado. ¿De hecho, porque no lo vamos haciendo, digamos mes a mes? Le apuesto que en su trabajo o empresa si lo hace.



La lista de pendientes tampoco es que sea tan grande. Eso sí, es muy dolorosa: el combate a la corrupción y el acabar con su bastarda hija concebida con el crimen organizado, la pobreza. En un círculo vicioso (sin juego de palabras), los gobernantes corruptos se siguen corrompiendo del crimen organizado y hay que decirlo: además de corruptos –corruptores- empresarios y viceversa, ya no se sabe quién es primero, el huevo o la gallina.



Una y otra vez: ¿Cómo es que más o menos la tercera parte de los gobernadores del país que han dejado de serlo, están envueltos en escándalos de corrupción? ¿Cómo es que ninguna instancia de gobierno federal o inclusive estatal no hiciera nada durante sus respectivos sexenios? ¿Cuántos estarán haciendo lo mismo y nos enteraremos hasta meses después de que dejaron el cargo? ¿Por qué es que hasta que los reclaman en Estados Unidos, hasta entonces se hace algo en México?



Han pasado años e infelices días para quienes están en situación de pobreza y, si bien ha habido avances, falta mucho por hacer. Luego nos quejamos de los populistas. Ellos se han aprovechado -y usado- a las personas en pobreza por una simple razón: Los que podemos, les hemos fallado en crear fuentes de trabajo. De no haber pobreza, dejaríamos sin empleo a los populistas.



La pobreza no se va a acabar con tan solo darle una shaineadita a la conciencia con regalar o hacer colectas en esta época. Ayudan y se agradecen, pero ¿cuándo ha participado en una colecta en verano para los pobres? Tienen que esperar hasta la siguiente época decembrina.



Sea o no futbolero pero ahora que este año toca, ¿por qué sí nos unimos todos en el mundial y todos somos uno mismo (con la aclaración de que si ganamos un partido, eso, lo ganamos todos, pero si pierde la selección, es culpa de ellos), pero no nos unimos en erradicar la pobreza? Está “fácil”: hay que crear empleo, productivo y bien remunerado, con eso basta y sobra. Sí vale la pena una reflexión: a quienes hemos tenido la suerte y sin menospreciar el esfuerzo dedicado, tenemos encima la famosa hipoteca social: quien más sabe o más puede, debe ayudar a los demás.



Hagamos de este año, que no pinta nada bien, el más productivo de nuestras vidas en este sentido. A cumplir.



El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA y tiene su Despacho asociado con Crowe Horwath para proporcionar asesoría en temas de Finanzas Corporativas.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.