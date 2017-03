Ya puedes tener ‘el cochinito’ en tu celular

Uno de los grandes impedimentos que los jóvenes millennials enfrentan para ahorrar más allá de su guardadito debajo de la cama es el desconocimiento de la operación de cuentas de ahorro, Afores y demás; sin embargo, ya existen aplicaciones con las que podrás determinar el monto, objetivo ,y la periodicidad de tu ahorro. Así, esa será tu única preocupación.



Estas aplicaciones, como Zave App, pueden ser la solución a los preocupantes números sobre hábitos de ahorro en México pues se estima que poco más de la mitad de los mexicanos que sí ahorran (52 por ciento), lo hace en los llamados “guardaditos” en casa, según la Encuesta Nacional de Finanzas Digitales de Piggo, una herramienta para ahorrar de GBM.



Del resto, 39 por ciento en cuentas de ahorro bancarias, 24 por ciento en cajas de ahorro, 16 por ciento en tandas, dos por ciento en pagarés bancarios, y uno por ciento en sociedades de inversión.



“El ahorro es el producto financiero más básico, al que todo mundo debería tener acceso y entenderlo y vemos a Zave App como eso, como el facilitador para que entiendas el concepto básico de una alcancía”, dijo Octavio Novelo, fundador y CEO de la compañía.



TIPS 1. Ahorra en equipo. La aplicación te permite ahorrar en equipos con amigos o familiares para conseguir metas en común, monitoreando el desempeño de los demás y así ayudarse.



2 En automático. Cuando la fuerza de voluntad es un problema, es necesario tener una ayuda digital que permita que alcancemos esos objetivos de ahorro que todos necesitamos.



Con estas aplicaciones, que en el caso de Zave App están pensadas en esquemas de ahorro a corto plazo, tú determinas la cantidad diaria o semanal para ahorrar bajo un objetivo de tiempo ,y si se te olvida, puedes permitir notificaciones que te recuerdan alimentar a tu cochinito digital.



Esta aplicación toma tu dinero de tu tarjeta de débito o crédito, lo guarda en una cuenta y después lo regresa.



“Funciona con cualquier tarjeta de débito o crédito, aunque recomendamos que sea débito porque si era a crédito y no lo pagas al final del mes, pues no estás ahorrando”, dijo Novelo.



Si bien no se trata de una cuenta de inversiones con la que podrías ver crecer tu dinero, este esquema te da toda certeza y nada de riesgo, pues básicamente se trata de un resguardo de tu dinero en una cuenta segura.



Dado que está encaminada a objetivos a corto plazo, que según Novelo, en promedio se encuentran entre los cinco y nueve meses, la variedad de objetivos es muy amplia.



“Mucha gente ahorra para vacaciones y para regalos, como de aniversario, y últimamente hemos visto que algunos clientes ahorran para el anillo de compromiso. Tenemos gente que ahorra para alguna herramienta de trabajo o estudios, o hasta para el enganche de su coche”, dijo Novelo.



Al cumplir con tu meta, Zave App te da dos opciones: una gratuita y otra de paga. La que no tiene costo puede darse cuando el objetivo o bien para el que ahorraste se puede adquirir en tiendas con convenio como Amazon o Despegar.com.



En tanto, la que tiene un costo funciona al regresar tu dinero a tu cuenta de banco, te cobran 79 pesos más 4.5 por ciento del saldo a disponer.