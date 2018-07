¿Vas a verificar tu auto? No pagues en vano por la revisión

Tras medio año en pausa, el programa de verificación se reanudó en la Ciudad de México el pasado 2 de julio.

Para que no vayas en vano al centro de verificación, considera cuáles son los requisitos para hacer el proceso.

Necesitas: Asistir con cita, tener ambas placas, no presentar adeudos por infracciones en la Ciudad de México ni adeudos en la Tenencia y Uso Vehicular desde el 2005, llevar la tarjeta de circulación y portar la constancia de verificación de 2017.

Si estás próximo a verificar tu auto y no has cumplido con los servicios al pie de la letra, debes considerar con anticipación un chequeo externo para que no pagues 524 pesos de la verificación y te vayas sin el estampado.

“Es cuestión de llevarlo a una revisión con algo de tiempo previo (a la verificación) por si se requiere alguna reparación un poco más profunda, yo diría una o dos semanas antes de llevarlo a verificar”, recomendó Javier Cárdenas, técnico de un taller ubicado en la Colonia del Valle.

“También hay que checar la póliza de garantía que trae cada marca, ahí indica que cada 5 mil kilómetros toca cambio de aceite; cada 10 mil, cambio de aceite y rotación de llantas; cada cierto tiempo cambio de filtro de aire de motor y de bujías”, señaló.

“Mientras se lleve un mantenimiento correcto del vehículo no se deberían presentar problemas (en la verificación)”, añadió Javier Cárdenas.

Por otro lado, recuerda que si verificas fuera de tiempo, deberás pagar una multa por verificación extemporánea por un monto de mil 612 pesos.

NUEVAS PRUEBAS

En el segundo semestre del año habrán 57 nuevos verificentros con tecnología que permitirá realizar pruebas físico-mecánicas y de partículas ultrafinas, sin embargo, estos exámenes no influirán en la entrega de la constancia de verificación, ya que ésta depende solo de la medición de gases.

En caso que no te entreguen la calcomanía debido a alguna de estas nuevas pruebas, se estarían violando las reglas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con Irma Sánchez, trabajadora de un verificentro, las nuevas pruebas se realizarán de forma aleatoria, pero confirmó que éstas no son un factor que pueda generar una constancia de rechazo.

“En la nueva prueba pueden revisar las llantas para verificar que todo esté en orden y en esa misma prueba checan partículas finas, pero no tienes de qué preocuparte, aunque tu vehículo no pase, no te emiten una constancia de rechazo por esa prueba”, señaló.

En caso de obtener una negativa para la entrega de la calcomanía por no superar las pruebas nuevas, puedes llamar desde las líneas directas ubicadas en las casetas especiales de los verificientros para exponer tu queja.

