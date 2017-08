Sácale provecho a la remodelación de tu casa

Remodelar tu departamento o casa puede ser una aventura costosa, pero no tiene que ser así si renuevas parcialmente el inmueble. Identifica qué es lo que agrega más valor comercial; es decir, donde vale la pena poner el dinero.



Según el sitio Realtor.com, si estás planeando vender o quedarte un tiempo más con tu casa pero añadirle valor, realiza reparaciones como arreglar el techo con fugas, reemplazar la baldosa rota de la cocina o volver a conectar enchufes defectuosos.



Todo esto eleva el valor de la propiedad, pero un mayor Retorno de la Inversión (ROI) dependerá en particular de las áreas que repares.



Se sugiere remodelar los baños y cocinas, ya que son los puntos donde prácticamente se recupera la totalidad de la inversión; se trata de áreas en las que podrás justificar un precio mayor de venta dada la importancia que tienen.



Por otro lado, destinar sumas más fuertes para ampliaciones o a agregar nuevas habitaciones no siempre permitirá recuperar en su totalidad el valor agregado al precio comercial.



La National Association of Realtors publicó un reporte sobre el impacto de una remodelación en el retorno de la inversión al momento de venderla y el Top 5 de los arreglos fueron los siguientes: mejorar la vista general de la casa desde afuera; colocar un nuevo techo; reparar los pisos de madera dura que nunca pasan de moda; mejorar la terraza o el patio y el quinto es el aislamiento de temperatura y de ruido.



Aunque el estudio muestra el estimado del retorno de la inversión (ROI) en dólares y basado en precios de materiales en Estados Unidos, otorga a estas mejoras la posibilidad de obtener un retorno que va de 105 a 87 por ciento.



“Si debemos dar una regla general, es que menos es más, señaló un experto del sitio Realtor.com.



“Es decir que los proyectos de menor costo generalmente crean mayores ganancias”, añadió el especialista.



TIPS DE REPARACIONES QUE ELEVAN EL VALOR DE TU CASA



Doctor Solución, firma especializada en reparación y mantenimiento de hogares, da los siguientes consejos:



1. El Techo. Si hace más de cinco años se le dio mantenimiento, considera aplicar pintura e impermeabilización.



2. Toda la plomería. Es un plus encontrar una casa o departamento sin problemas de este tipo.



3. Sistema Eléctrico. Revisa la instalación, apagadores y las tomas de energía para evitar cortos.



4. Sistema HVAC. Si la casa tiene un sistema integral de ambientación, mantenlo limpio y funcionando a la perfección.



5. Paredes. Resana agujeros, grietas o fisuras por más pequeñas que sean y píntalas.



6. La fachada. La primera impresión nunca se olvida.

