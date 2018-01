¿Quieres una casa? En estos ‘gastos hormiga’ se va tu dinero

¿Alguna vez has hecho la cuenta de todo lo que gastas en ‘pequeños gustos’ o ‘necesidades’ que te creas? No se trata de criticar, de decir en qué está bien gastar y en qué no. Es tu dinero. Sin embargo, te podría impresionar lo que estos gastos en conjunto pueden crear a largo plazo.



A algunos de éstos se les conoce como gastos hormiga, ya que en tu día a día no los detectas, pero a largo plazo son una gran fuga de tus recursos que a futuro podrías invertir en algo más grande, como una casa. ¿No nos crees? Velo por ti mismo:



De acuerdo con la Condusef, si no cuidas los ‘gastos hormiga’ podrían representar hasta el 12% de tu salario y si a esto le sumamos gastos que te podrías ahorrar, como el gimnasio o usar servicios de transporte privados, la cifra sigue subiendo.



Supongamos que tu sueldo es de 35,000 pesos. Esto significa que 4,200 pesos (12%) se te escapa mensualmente, que al año son 50,400 pesos.



Así que, es momento de repensar muchos de tus gastos, considerar qué es necesario y qué podrías dejar ir o simplemente tener más cuidado y ‘cerrar la llave’ a la fuga.