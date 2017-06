¿Quieres un MBA en Europa? Así lo puedes pagar

Es una realidad que la competencia en el mundo laboral es descarnada, por lo que muchos recurren a estudios en el extranjero para hacerse más atractivo en las grandes corporaciones; sin embargo, para lograrlo con éxito, la base es saber solicitar un financiamiento que te permita cumplir esta meta.



Se estima que una maestría en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) en alguna de las 100 mejores universidades de Europa cuesta en promedio 50 mil euros al año, según el Financial Times, que en moneda mexicana asciende a más de un millón de pesos anuales.



Y para hacerte de un MBA básicamente cuentas con tres opciones: la primera y la menos probable que suceda es que tengas todo el dinero para financiarlo, la segunda es acudir a instituciones especializadas, ya sea del gobierno o privadas, que financian este tipo de programas, y por último, que tu propia empresa te ayude con los gastos.



Puedes encontrar financiamiento para estos estudios de posgrado asesorándote con la universidad que elijas pues usualmente estas mantienen alianzas con instituciones financieras especializadas, y lo más importante a la hora de buscar un MBA fuera del país es la planeación, de acuerdo con expertos.



TIPS Planificar. Empieza a ahorrar con uno o dos años de anticipación, aunque consigas una beca o un buen financiamiento, recuerda que siempre tendrás que cumplir con tus pagos y no quieres tener un MBA trunco luego de haber hecho todo el procedimiento.



Un presupuesto realista. Europa es un continente con alto nivel de vida, pero cuyo costo es igual de grande. Por ello, en tu presupuesto incluye todos los gastos como alimentos, transporte y alojamiento.



Planes de pago. Antes de contraer una deuda por un préstamo o ayuda financiera, es importante que el candidato analice cuáles serán sus posibilidades reales de pago. Para ello es bueno estimar cuál será el salario esperado una vez graduado, para incluir el pago y tener un aproximado de sus obligaciones financieras.



“Algunos de los retos de financiar un MBA en el extranjero surgen por la poca anticipación y planeación a la hora de decidir estudiarla. Se debe de tener en cuenta que los procesos de aplicación a financiamiento son rigurosos y estrictos en cuanto a tiempos”, dijo Christophe Mamboury, de la IE Business School.



Además, agregó, otros de los retos que han identificado es conseguir un aval que realmente responda por el solicitante de una beca o programa de financiamiento, así como tener ingresos comprobables que respalden un nivel de solvencia económica mínimo requerido para garantizar que se tiene la capacidad de pagar el programa a futuro, de acuerdo con el experto.



Sin embargo, uno de los factores que juegan en contra para los mexicanos es el tipo de cambio pues el peso mexicano es una moneda que sale perdiendo frente al euro y más en el reciente año pues la coyuntura comercial con Estados Unidos le han restado valor.



Ante ello, la IE Business School recomienda que priorices un programa de financiamiento en moneda local. “(Así) los pagos posteriores no se vean afectados por la volatilidad cambiaria”, dijo Mamboury.



Y para no fracasar en el intento hay al menos tres puntos que debes tener en mente.



El primero es una planeación minuciosa que incluya un calendario sobre los pasos a seguir para obtenerlo y que debe incluir desde la entrega de documentos tanto a la universidad como la empresa de financiamiento que hayas escogido.



Ser certero y selectivo a la hora de elegir la institución y el programa educativo y no meter una aplicación sólo porque quieres un documento educativo del exterior, sino uno que en verdad te ayude en tu desarrollo profesional.



En tu planeación incluir todos los gastos extras además de la colegiatura como alojamiento, comidas, transporte, material didáctico y libros.