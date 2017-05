¿Qué es y para qué te sirve el reporte de crédito?

El reporte de crédito es una herramienta fundamental en la vida crediticia de cualquier persona, que si lo sabe entender, puede mejorar en gran medida la salud de sus finanzas personales y hacerlo acreedor a mejores créditos y tasas de interés.



De acuerdo con el portal de Finanzas Prácticas de Visa, que recopila miles de experiencias de usuarios con tarjetas en el mundo, un primer consejo es familiarizarte con ese reporte de crédito.



De entrada, es importante saber que los burós de crédito son agencias independientes que recopilan información sobre el crédito personal de los consumidores y la distribuyen a los prestamistas (bancos).



En México, existen dos empresas: una que literalmente se llama “Buró de Crédito”, y la otra “Círculo de Crédito”.



TIPS 1. Conoce tu reporte de crédito, puedes pedirlo cada año de manera gratuita o las veces que quieras con costo y a través de Internet.



2. Cuídate de las empresas que ofrecen “quitan tu nombre del buró de inmediato”, pues no es tan sencillo pues requieren de un tiempo determinado.



3. Verifica que no existan errores o imprecisiones en tu reporte crediticio, pues de existir alguno será posible corregirlo con tu banco.



Para conocer mejor tu reporte, Visa recomienda solicitar una copia de tu reporte de crédito lo que puedes hacer contactando con el buró.



En el caso del Buró de Crédito cada 12 meses tienes derecho a obtener un reporte gratis, mientras que las consultas adicionales en su sitio, en el mismo periodo tendrán un costo de 35.60 pesos por consulta.



Si hay problemas en su reporte de crédito hay formas de arreglarlos, pero ello tomará tiempo y esfuerzo.



“Si tienes un índice de deuda muy bajo, es decir, demasiada deuda en comparación con tus ingresos, comienza a pagar para liquidar esa deuda lo más pronto posible. No es fácil, pero es vital para reparar el daño a tu crédito y obtener tasas de interés favorables”, recomienda Visa.



En caso de que sus antecedentes de crédito sean insuficientes, solicita una tarjeta de crédito y asegúrate de no tener un saldo pendiente. Esto lo puedes verificar con el banco vía telefónica.



Si no llenas los requisitos para obtener una tarjeta de crédito, una opción es una tarjeta de una tienda departamental.



Si hay algún error en tu reporte de crédito, el buró de crédito está obligado por ley a corregirlo, siempre y cuando le informes el problema por escrito. Recuerda que el reporte debe contener información exacta sobre tu historial crediticio.



“Si la investigación de tu reclamo no conduce a un resultado satisfactorio, puedes reenviarle al buró tu declaración por escrito explicándole nuevamente la situación. Asegúrate de incluir fotocopias u otras pruebas que tengas para apoyar tu reclamo”, aconseja Visa.