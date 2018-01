Qué debes saber para sacar tu crédito Infonavit

El tener una casa o departamento propio es sueño de muchos, además de que es una aportación importante para tu patrimonio. El Infonavit ofrece créditos para quienes quieran hacer este sueño realidad. ¿Tú eres uno de ellos? Si es así, aquí te explicamos lo básico que debes de saber para sacar tu crédito Infonavit.



Antes que nada, debes de cumplir con los requisitos necesarios:



- Debes tener un empleo formal y cotizar ante el IMSS de este modo tu patrón estará aportando el 5% de tu Salario Diario Integrado al Infonavit en tu Subcuenta de Vivienda.



- Contar con 116 puntos que necesitas para calificar. El Infonavit calcula los puntos considerando: tu edad y salario, el saldo de tu Subcuenta de Vivienda, contar con un mínimo de seis bimestres de aportaciones continuas y no tener un crédito Infonavit vigente.



- Cursar el taller en línea y gratuito, ‘Saber para decidir’, que ofrece la institución.



Al contar con estos requisitos ya podrás llenar una solicitud de crédito para precalificarte; si es que todo está en orden deberás reunir los documentos requeridos (puedes consultarlos aquí), acudir a las oficinas del Infonavit e inscribir tu solicitud. Se te asignará un notario que te acompañara en este proceso.



El crédito Infonavit no sólo se usa para la compra de inmuebles, tienes distintas opciones para qué utilizarlo:



- Para comprar una casa nueva o usada y hacerte de tu patrimonio.



- Comprar y mejorar una vivienda usada.



- Construir tu vivienda en terreno propio.



- Ampliar o reparar la estructura de tu vivienda y con garantía hipotecaria.



- Mejorar tu vivienda sin afectación estructural y con garantía hipotecaria.



- Pagar tu hipoteca y/o mejorar tu vivienda.



No hay que olvidar que sacar un crédito es una gran responsabilidad y que involucra muchos años de pago, así que no hay que tomarlo a la ligera. Sin embargo, tampoco dejes que esto te detenga, al final el tener tu casa o depa propio valdrá la pena.